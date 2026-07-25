Пресняков признался, что ценит спокойствие и возможность оставаться незамеченным
Владимир Пресняков рассказал, почему уже 10 лет отдыхает в Испании
Владимир Пресняков рассказал, почему Испания стала любимым местом для семейного отдыха. В беседе с «МК» артист признался, что уже около десяти лет выбирает именно эту страну для летних поездок вместе с женой Натальей Подольской и детьми.
По словам музыканта, главное преимущество Испании для него — атмосфера спокойствия и отсутствие лишнего внимания. В небольших городках, куда приезжает семья, артист может полностью расслабиться и отдохнуть от публичной жизни.
«Мы уже лет десять там отдыхаем. Там всё супер: маленький городок, тебя никто не знает. И никому ничего не надо от тебя», — поделился Пресняков.Певец отметил, что на Иберийском полуострове ему удаётся отдыхать не только физически, но и эмоционально. Именно поэтому с выбором места для отпуска семья давно определилась.
Наталья Подольская также рассказывала о семейных поездках и признавалась, что всегда берёт с собой в отпуск книги. По словам певицы, читать ей удаётся только во время отдыха, когда появляется свободное время и возможность полностью погрузиться в любимое занятие.