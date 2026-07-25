Пресняков признался, что ценит спокойствие и возможность оставаться незамеченным

25 июля 2026, 22:25

Владимир Пресняков рассказал, почему уже 10 лет отдыхает в Испании

Владимир Пресняков (Фото: Instagram* / @presnyakovvladimir)

Владимир Пресняков рассказал, почему Испания стала любимым местом для семейного отдыха. В беседе с «МК» артист признался, что уже около десяти лет выбирает именно эту страну для летних поездок вместе с женой Натальей Подольской и детьми.





По словам музыканта, главное преимущество Испании для него — атмосфера спокойствия и отсутствие лишнего внимания. В небольших городках, куда приезжает семья, артист может полностью расслабиться и отдохнуть от публичной жизни.





«Мы уже лет десять там отдыхаем. Там всё супер: маленький городок, тебя никто не знает. И никому ничего не надо от тебя», — поделился Пресняков.