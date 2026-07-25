«Спасибо тебе»: певец Дмитриенко устроил трогательный сюрприз для поклонницы

25 июля 2026, 22:06

Ваня Дмитриенко устроил трогательный сюрприз для 12-летней поклонницы

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Ваня Дмитриенко подготовил неожиданный подарок для юной поклонницы, которая эмоционально реагировала на его выступление. Об этом сообщает Super.





Во время одного из концертов певец заметил 12-летнюю девочку, которая со слезами на глазах слушала его песни и искренне переживала каждый момент. Видео с реакцией фанатки быстро разошлось в Сети. Увидев его, Ваня решил лично встретиться с девочкой и поблагодарить её за такую поддержку.



Певец пригласил поклонницу на съёмку, представив всё как обычное интервью перед его концертом в «Лужниках». Девочка рассказала о себе, своих увлечениях спортом и призналась, что хотела бы сказать артисту спасибо за его музыку и эмоции.



Однако главным сюрпризом стало появление самого Дмитриенко. Ваня вошёл в комнату с цветами и подарками, чем сильно удивил юную фанатку.





«Спасибо тебе за искренность и любовь к творчеству. Ваша любовь очень вдохновляет меня», — обратился певец к девочке.