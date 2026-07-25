«Спасибо тебе»: певец Дмитриенко устроил трогательный сюрприз для поклонницы
Ваня Дмитриенко подготовил неожиданный подарок для юной поклонницы, которая эмоционально реагировала на его выступление. Об этом сообщает Super.
Во время одного из концертов певец заметил 12-летнюю девочку, которая со слезами на глазах слушала его песни и искренне переживала каждый момент. Видео с реакцией фанатки быстро разошлось в Сети. Увидев его, Ваня решил лично встретиться с девочкой и поблагодарить её за такую поддержку.
Певец пригласил поклонницу на съёмку, представив всё как обычное интервью перед его концертом в «Лужниках». Девочка рассказала о себе, своих увлечениях спортом и призналась, что хотела бы сказать артисту спасибо за его музыку и эмоции.
Однако главным сюрпризом стало появление самого Дмитриенко. Ваня вошёл в комнату с цветами и подарками, чем сильно удивил юную фанатку.
«Спасибо тебе за искренность и любовь к творчеству. Ваша любовь очень вдохновляет меня», — обратился певец к девочке.Момент встречи растрогал поклонников артиста, которые отметили, что внимание к фанатам стало для Вани важной частью общения с аудиторией.