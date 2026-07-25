Катя Гордон сыграла свадьбу на Северном полюсе

25 июля 2026, 22:13

Катя Гордон устроила свадьбу на льдине спустя семь лет после регистрации брака

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон рассказала в соцсетях о необычной свадьбе, которую она устроила на Северном полюсе. Юрист призналась, что они с супругом не стали делать масштабное торжество с большим количеством гостей, а выбрали для празднования максимально камерный и особенный формат.





По словам Гордон, официальная регистрация брака состоялась ещё семь лет назад, однако отметить это событие так, как хотелось, у пары долго не получалось. В итоге они решили устроить праздник во время путешествия — прямо на льдине в окружении арктических пейзажей.





«Мы не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Несмотря на то, что роспись была 7 лет назад… мы так и не отпраздновали это событие. Решили отпраздновать свадьбу на льдине. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая могла бы быть», — поделилась Катя.

«Желаю вам стать тем, кому не нужны понты и толпа для того, чтобы отпраздновать любовь», — написала Гордон.