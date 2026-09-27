«Больше не пытается вернуть»: Колсон Бейкер смирился с расставанием с Меган Фокс

27 сентября 2026, 21:24

Экс-возлюбленные Меган Фокс и Колсон Бейкер общаются только ради дочери

Меган Фокс (Фото: Instagram* / @meganfox)

Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, по-прежнему испытывает чувства к Меган Фокс, однако, похоже, отказался от попыток вернуть актрису. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдера.





По словам источника, несколько месяцев рэпер пытался возобновить отношения с бывшей невестой, но Меган оказалась к этому не готова. В итоге Бейкер решил прекратить попытки восстановить роман и принять сложившуюся ситуацию.





«Они оба помнят о своих токсичных отношениях и считают, что так будет лучше», — рассказал инсайдер.