«Больше не пытается вернуть»: Колсон Бейкер смирился с расставанием с Меган Фокс
Экс-возлюбленные Меган Фокс и Колсон Бейкер общаются только ради дочери
Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, по-прежнему испытывает чувства к Меган Фокс, однако, похоже, отказался от попыток вернуть актрису. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдера.
По словам источника, несколько месяцев рэпер пытался возобновить отношения с бывшей невестой, но Меган оказалась к этому не готова. В итоге Бейкер решил прекратить попытки восстановить роман и принять сложившуюся ситуацию.
«Они оба помнят о своих токсичных отношениях и считают, что так будет лучше», — рассказал инсайдер.Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают связь в основном ради общей дочери. Меган и Колсон договорились о совместной опеке и стараются сохранять контакт по вопросам, связанным с ребёнком.
При этом личная жизнь Бейкера, судя по всему, уже начинает меняться. Рэперу приписывают роман с актрисой Дакотой Джонсон, хотя официального подтверждения этих отношений нет.
По данным источников, близкие Дакоты не слишком рады её возможному увлечению. Они якобы считают, что Бейкер ей не подходит, несмотря на то что он соответствует привычному для актрисы типажу. При этом друзья Джонсон утверждают, что она мечтает о семье и детях, тогда как готовность рэпера к такому будущему остаётся под вопросом.