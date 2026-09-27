«Появилось ощущение, что я лучше других»: Трусова призналась в звёздной болезни

27 сентября 2026, 21:05

Александра Трусова рассказала, как в 16 лет почувствовала себя особенной

Александра Трусова (Фото: Instagram* / @avtrusova)

Александра Трусова откровенно рассказала о периоде, когда столкнулась со звёздной болезнью. В интервью Forbes фигуристка призналась, что в юном возрасте популярность начала влиять на её восприятие себя и окружающих.





По словам спортсменки, родители и тренеры старались не давать ей слишком сильно увлекаться собственной известностью. Трусова отмечает, что близкие специально пытались приглушить ощущение повышенного внимания со стороны публики.





«Я чувствовала, что интересна людям. Но родители и тренеры старались это чувство приглушить, чтобы не было звёздной болезни. Хотя сейчас я думаю, что лет в 16 она у меня всё-таки была», — призналась Александра.

«Я чувствовала себя особенной. Казалось, что мне в каких-то моментах можно больше, чем другим», — рассказала Трусова.