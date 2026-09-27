«Появилось ощущение, что я лучше других»: Трусова призналась в звёздной болезни
Александра Трусова рассказала, как в 16 лет почувствовала себя особенной
Александра Трусова откровенно рассказала о периоде, когда столкнулась со звёздной болезнью. В интервью Forbes фигуристка призналась, что в юном возрасте популярность начала влиять на её восприятие себя и окружающих.
По словам спортсменки, родители и тренеры старались не давать ей слишком сильно увлекаться собственной известностью. Трусова отмечает, что близкие специально пытались приглушить ощущение повышенного внимания со стороны публики.
«Я чувствовала, что интересна людям. Но родители и тренеры старались это чувство приглушить, чтобы не было звёздной болезни. Хотя сейчас я думаю, что лет в 16 она у меня всё-таки была», — призналась Александра.Фигуристка связала этот период с работой в группе Евгения Плющенко. Именно тогда, по её словам, у неё появилось ощущение, что она лучше других. Сейчас Трусова говорит, что такого восприятия у неё уже нет.
При этом спортсменка вспоминает, что популярность ощущалась буквально в повседневной жизни. Её узнавали на улицах, причём даже смена цвета волос не всегда помогала остаться незамеченной.
«Я чувствовала себя особенной. Казалось, что мне в каких-то моментах можно больше, чем другим», — рассказала Трусова.Она также призналась, что иногда это отражалось на её поведении. Александра тренировалась вместе с более младшими ребятами и признаёт, что могла обращаться с ними неправильно. Сейчас фигуристка уже иначе воспринимает тот период и признаёт, что чувство собственной исключительности было связано с её популярностью.