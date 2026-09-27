«Давайте попробуем»: Юрий Колокольников решил помочь поклоннице попасть в кино

27 сентября 2026, 20:48

Колокольников призвал продюсеров осуществить мечту Бабы-Яги из Нижнего Тагила

Юрий Колокольников (Фото: Instagram* / @yurikolokolnikovofficial)

Юрий Колокольников решил помочь поклоннице осуществить давнюю мечту. Актёр рассказал о девушке из Нижнего Тагила, которая уже много лет перевоплощается в Бабу-Ягу на различных мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Теперь поклонница мечтает перенести свой образ с праздников на большой экран и сыграть настоящую Бабу-Ягу в кино. Колокольников решил обратить внимание профессионального сообщества на её историю и публично поддержал девушку.



Актёр обратился к продюсерам и кастинг-директорам, предложив дать начинающей артистке шанс показать себя в кинопроекте.





«Обращаюсь к продюсерам и кастинг-директорам. <…> Кажется, мечтам нужно совсем немного, чтобы когда-нибудь их кто-то услышал. Давайте попробуем сделать так, чтобы однажды Баба-Яга из Нижнего Тагила появилась на большом экране», — написал Юрий.