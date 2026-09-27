«Мне не нравилось всё»: Регина Тодоренко рассказала о комплексах из-за внешности
Регина Тодоренко призналась, что иногда видит в себе множество недостатков
Регина Тодоренко откровенно рассказала в личном блоге о периодах, когда остаётся недовольна своей внешностью.
Телеведущая призналась, что в такие моменты способна буквально сосредоточиться на каждом недостатке и перестать замечать себя целиком.
«Мне не нравилось всё! Колени казались мне толстыми, а ноги — совсем не такими стройными, какими я привыкла их видеть. На моих боках виднелась жировая прослойка, которая вылезала из открытых платьев, а груди вообще были разного размера! Одна была "кормильная", а вот другая менее кормильная», — поделилась Тодоренко.По словам Регины, однажды подобное состояние настигло её прямо перед съёмкой. Ей пришлось работать перед камерой, хотя в тот момент она чувствовала себя неуверенно и продолжала замечать в своей внешности то, что ей не нравилось.
Однако в процессе съёмки телеведущей удалось переключить внимание с отдельных частей тела на себя целиком. Вместо того чтобы постоянно искать недостатки, она смогла расслабиться и вновь почувствовать себя женственной.
Тодоренко считает, что принятие себя связано не с попыткой вернуть прежнюю внешность, а с умением перестать сравнивать себя с собственной прошлой версией.
«Кажется, принятие себя — это момент, когда ты перестаешь требовать от себя прежней версии себя», — заключила Регина.