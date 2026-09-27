«Мне не нравилось всё»: Регина Тодоренко рассказала о комплексах из-за внешности

27 сентября 2026, 20:26

Регина Тодоренко призналась, что иногда видит в себе множество недостатков

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко откровенно рассказала в личном блоге о периодах, когда остаётся недовольна своей внешностью.





Телеведущая призналась, что в такие моменты способна буквально сосредоточиться на каждом недостатке и перестать замечать себя целиком.





«Мне не нравилось всё! Колени казались мне толстыми, а ноги — совсем не такими стройными, какими я привыкла их видеть. На моих боках виднелась жировая прослойка, которая вылезала из открытых платьев, а груди вообще были разного размера! Одна была "кормильная", а вот другая менее кормильная», — поделилась Тодоренко.

«Кажется, принятие себя — это момент, когда ты перестаешь требовать от себя прежней версии себя», — заключила Регина.