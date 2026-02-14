«Запретить пляжи»: Владимир Маркони вступился за Анна Семенович после скандала
Владимир Маркони прокомментировал скандал вокруг Анны Семенович, чьи снимки с отдыха распространились в сети и вызвали бурные обсуждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущий встал на сторону артистки и иронично предложил «запретить пляжи», чтобы прекратить подобные ситуации.
По его словам, он и сам однажды оказался в похожей истории — его сфотографировали в купальнике без разрешения. Маркони признался, что это неприятно, однако подобное можно пережить, хоть и вызывает раздражение.
Сама Семенович продолжает настаивать, что опубликованные кадры не отражают реальности: она считает их фейковыми и уверяет, что в жизни выглядит иначе. Скандал вокруг фотографий активно обсуждают в сети, а мнения пользователей разделились.
