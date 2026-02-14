«Не оставлю их наедине»: Хилькевич призналась, что следит за вниманием женщин к супругу
Анна Хилькевич откровенно рассказала о ревности в браке и призналась, что однажды разорвала отношения с подругой из-за её поведения рядом с супругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам актрисы, она внимательно относится к окружению и старается не допускать ситуаций, которые вызывают у неё сомнения.
Звезда отметила, что придерживается принципа «доверяй, но проверяй». Если она замечает флирт или слишком явный интерес к мужу, то предпочитает дистанцироваться от такого человека. Именно так произошло с одной из знакомых: актрисе показалось, что между женщиной и её супругом возникла взаимная симпатия, после чего общение прекратилось.
Хилькевич подчеркнула, что сначала обратила внимание на взгляд мужа, а затем увидела ответную реакцию со стороны девушки. По её словам, та позволяла себе больше, чем обычно допускают в общении с женатым мужчиной.
При этом актриса добавила, что иногда замечает «искорку» между мужем и другими женщинами, но воспринимает это скорее как проявление харизмы и даже находит в этом определённую привлекательность.
