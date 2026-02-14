«Не оставлю их наедине»: Хилькевич призналась, что следит за вниманием женщин к супругу

14 февраля 2026, 11:32

Анна Хилькевич перестала общаться с подругой из-за ревности к мужу

Анна Хилькевич с мужем (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич откровенно рассказала о ревности в браке и призналась, что однажды разорвала отношения с подругой из-за её поведения рядом с супругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».