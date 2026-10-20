«Маловато силёнок»: Юрий Назаров поддержал решение Дружининой завершить карьеру

20 октября 2026, 18:20

Актёр Юрий Назаров высказался об уходе Светланы Дружининой из кино

Светлана Дружинина (Фото: Instagram* @sdruzhinina_official)

Актёр Юрий Назаров поддержал решение народной артистки РФ Светланы Дружининой завершить карьеру в 90 лет.





В разговоре с «Газетой.Ru» Назаров рассказал, что работал с Дружининой в фильме «Исполнение желаний», и признался, что понимает её желание уйти из кино.

«Я по себе чувствую, что до 89 я ещё чувствовал себя бодро, а сейчас маловато силёнок. Всей душой я понимаю Светлану Сергеевну: почему она не берётся дальше снимать кино», — отметил актёр.

«Как её заменить? У каждого художника есть своё видение, он неподражаемый. За то, что она сделала, низкий ей поклон и восторг. Дай Бог, чтобы у неё всё было хорошо», — заявил Назаров.