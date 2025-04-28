Больше похожа на мать: Лиза Арзамасова показала повзрослевшую дочь от Ильи Авербуха

Кадр из видео (Телеграм: @LizaArzamasova)
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова показала повзрослевшую дочь от Ильи Авербуха. В отличие от многих российских знаменитостей, девушка не скрывает лиц своих детей. Более того, она с гордостью делится их достижениями при каждой возможности. Не так давно в телеграм-канале артистки появилось видео с подросшей Лией. На нем девочка смотрит на камеру и широко улыбается.
«Радости всем добрым людям! Улыбки и любви!» – подписала ролик Арзамасова.В комментариях к посту особо наблюдательные поклонники отмечали, что дочь больше похожа на мать, нежели на отца. Радостная малышка также получила множество комплиментов.
Звезда комедийного сериала «Папины дочки» стала мамой во второй раз летом прошлого года. Вскоре Лиза вернулась к работе и активному образу жизни. Каждый миг свободного времени она старается уделять своим детям — трехлетнему сыну Льву и дочке Лие, которой в начале августа исполнится год.
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