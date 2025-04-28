«Я в хорошей форме»: Любовь Успенская ответила на предложение станцевать с шестом

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм*/@uspenskayalubov_official)
71-летняя певица Любовь Успенская обладает хорошим чувством юмора. Это качество она продемонстрировала во время «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко на Musicbox во время премии «FB Женщина года». У звезды спросили, не хочет ли она заняться танцами с шестом по примеру своей дочери Татьяны Плаксиной.
«Она хочет привлечь меня к этому занятию. Я не пробовала, я еще не сошла с ума», — кокетливо ответила на предложение российская певица.Заодно исполнительница городских романсов подчеркнула, что такая женщина, как она, не нуждается в мужчине.
«Я в хорошей форме, хорошо выгляжу, модная, талантливая, хорошая мать, потрясающая хозяйка. Что мне еще надо? Мужчина? Пусть мужчина думает, как сделать женщину настоящей женщиной», — добавила артистка.В далеком прошлом звездные мать и дочь не могли найти общий язык. Доходило даже до того, что Татьяна Плаксина сбегала из дома. Сейчас же она строит карьеру певицы и ведет активный образ жизни. В свою очередь, Любовь Успенская помирилась с наследницей, а также старается помочь ей добиться успеха.
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