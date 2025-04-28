Стала богатой, переехала в Дубай и оставила ребенка с бабушкой: как сейчас живет звезда «Дома-2» Элина Камирен

Элина Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)
Элина Камирен (Карякина) — девушка из «Дома-2», имя которой в своё время звучало на каждом углу. Ее романтические истории обсуждали, за ней следили. Как сегодня живет участница известного шоу расскажет «Радио 1».
Жизнь до проекта
Элина родом из Тюмени. Мама воспитывала Элину одна. Несмотря на непростые времена, она смогла поставить дочку на ноги — открыла свой салон красоты и привила Элине дух независимости с самого детства.
Девочка росла с характером: сначала занималась спортивной гимнастикой (получила второй юношеский разряд на брусьях), но высокий рост — 179 см — перечеркнул мечты о гимнастической карьере. Тогда она пошла в баскетбол, где её параметры стали большим плюсом.
После школы Элина рискнула — переехала в Великобританию. Там выучила английский и попробовала себя в модельном бизнесе. Более того, даже запустила в Лондоне своё модельное агентство. Но родина тянула.
В итоге она продала бизнес, вернулась в Россию и поступила в Российский университет нефти и газа имени Губкина. Параллельно работала в крупной компании. Жизнь вроде бы шла по плану, до тех пор, пока не случился «Дом-2».
Элина Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)
Элина Камирен на «Доме-2»: история с Самсоновым
На проект Карякина пришла в апреле 2011 года и сразу же стала одной из самых ярких участниц. Харизма, острый язык, железная воля — зрители были в восторге.
Первый серьёзный роман на проекте у неё был с Алексем Самсоновым. Всё было как в кино: свидания, страсти, ссоры прямо на глазах у всей страны. Пара даже покидала проект вместе, мечтая о тихом счастье без камер. Но в реальности всё развалилось. Элина вернулась на шоу одна и заявила: любовь — это не всегда про удобство.
И вот — второй заход: Самсонов снова пришёл на проект и они сошлись. Казалось, что их свадьба не за горами. Но всё кончилось так же бурно, как начиналось — Элина швырнула кольцо в окно, обвинив Алексея в изменах.
Роман Камирен с Задойновым
В 2013 году Элина вернулась на проект. Там её новым возлюбленным стал Александр Задойнов. Его искренность и романтичные поступки растопили сердце девушки.
Но их идиллия быстро пошла трещинами: разница в материальном уровне, разные амбиции. Элина требовала большего, Александр не дотягивал. Всё это вылилось в череду ссор и расставаний. В итоге Камирен ушла с проекта, но вернулась с новостью о беременности.
Они объявили о свадьбе, в 2014 году родилась их дочь Александра. Однако семейная жизнь не сложилась.
Дочь Элины Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)
Жизнь Камирен после «Дома-2»
Последние месяцы на «Доме-2» были для Элины тяжёлыми: конфликты, борьба за алименты, разборки с продюсерами. Уходя, Камирен сказала, что «взяла от шоу всё», но жизнь настоящая — за пределами экранов.
Уже через месяц после родов она прямо заявила: Задойнов её уровень жизни не потянет. С алиментами вышел скандал: Александр платил нерегулярно, а к 2023 году его долг перевалил за 500 тысяч рублей. Камирен с иронией комментировала, что он за восемь лет прислал лишь пять тысяч рублей на день рождения дочери.
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Когда Элина решила переехать с ребенком в США, Задойнов через суд заблокировал выезд. Элина взорвалась: мол, завидует, ведь сам не может позволить себе даже билет.
Новая карьера
Зарабатывать она стала через блог. Рассказывала о том, как летать бизнес-классом бесплатно (знакомиться в аэропортах с нужными мужчинами), как проникать на закрытые вечеринки, просто надев платье подороже и ведя себя уверенно. Её разоблачения «Дома-2» и «Фабрики звёзд» набирали сотни тысяч просмотров. Хотя многие обвиняли её в меркантильности, Камирен отвечала, что учит женщин использовать свою силу правильно.
В 2019 году Элина купила квартиру в элитном посёлке Сириус под Сочи. Однако появилась проблема: дом был построен незаконно, его могут снести. Судьба квартиры до сих пор неизвестна.
В 2022 году она переехала в Дубай, оставив дочку с бабушкой в Сочи. В Эмиратах Элина занялась бизнесом в сфере недвижимости.
Элина Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)
Её соцсети забиты роскошью: пятизвёздочные отели, дизайнерская одежда, дорогие авто. Камирен уверяет, что на все заработала самостоятельно.
В будущем Элина планирует купить виллу в Дубае и продолжить строить бизнес. Дочь учится в престижной школе, летает в гости к маме на каникулы, а Элина уверена: главное — чтобы ребёнок ни в чём не нуждался.
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