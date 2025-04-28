Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Стала богатой, переехала в Дубай и оставила ребенка с бабушкой: как сейчас живет звезда «Дома-2» Элина Камирен

Стала богатой, переехала в Дубай и оставила ребенка с бабушкой: как сейчас живет звезда «Дома-2» Элина Камирен

Элина Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)

Элина Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)

Элина Камирен (Карякина) — девушка из «Дома-2», имя которой в своё время звучало на каждом углу. Ее романтические истории обсуждали, за ней следили. ​Как сегодня живет участница известного шоу расскажет «Радио 1».

Жизнь до проекта


Элина родом из Тюмени. Мама воспитывала Элину одна. Несмотря на непростые времена, она смогла поставить дочку на ноги — открыла свой салон красоты и привила Элине дух независимости с самого детства.

Девочка росла с характером: сначала занималась спортивной гимнастикой (получила второй юношеский разряд на брусьях), но высокий рост — 179 см — перечеркнул мечты о гимнастической карьере. Тогда она пошла в баскетбол, где её параметры стали большим плюсом.

После школы Элина рискнула — переехала в Великобританию. Там выучила английский и попробовала себя в модельном бизнесе. Более того, даже запустила в Лондоне своё модельное агентство. Но родина тянула.

В итоге она продала бизнес, вернулась в Россию и поступила в Российский университет нефти и газа имени Губкина. Параллельно работала в крупной компании. Жизнь вроде бы шла по плану, до тех пор, пока не случился «Дом-2».

Элина Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)

Элина Камирен на «Доме-2»: история с Самсоновым


На проект Карякина пришла в апреле 2011 года и сразу же стала одной из самых ярких участниц. Харизма, острый язык, железная воля — зрители были в восторге.

Первый серьёзный роман на проекте у неё был с Алексем Самсоновым. Всё было как в кино: свидания, страсти, ссоры прямо на глазах у всей страны. Пара даже покидала проект вместе, мечтая о тихом счастье без камер. Но в реальности всё развалилось. Элина вернулась на шоу одна и заявила: любовь — это не всегда про удобство.

И вот — второй заход: Самсонов снова пришёл на проект и они сошлись. Казалось, что их свадьба не за горами. Но всё кончилось так же бурно, как начиналось — Элина швырнула кольцо в окно, обвинив Алексея в изменах.

Роман Камирен с Задойновым


В 2013 году Элина вернулась на проект. Там её новым возлюбленным стал Александр Задойнов. Его искренность и романтичные поступки растопили сердце девушки.

Но их идиллия быстро пошла трещинами: разница в материальном уровне, разные амбиции. Элина требовала большего, Александр не дотягивал. Всё это вылилось в череду ссор и расставаний. В итоге Камирен ушла с проекта, но вернулась с новостью о беременности.

Они объявили о свадьбе, в 2014 году родилась их дочь Александра. Однако семейная жизнь не сложилась.

Дочь Элины Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)

Жизнь Камирен после «Дома-2»


Последние месяцы на «Доме-2» были для Элины тяжёлыми: конфликты, борьба за алименты, разборки с продюсерами. Уходя, Камирен сказала, что «взяла от шоу всё», но жизнь настоящая — за пределами экранов.

Уже через месяц после родов она прямо заявила: Задойнов её уровень жизни не потянет. С алиментами вышел скандал: Александр платил нерегулярно, а к 2023 году его долг перевалил за 500 тысяч рублей. Камирен с иронией комментировала, что он за восемь лет прислал лишь пять тысяч рублей на день рождения дочери.

Работа с нефтью и многомиллионные долги: что известно о тайном избраннике Виктории Дайнеко и как прошла свадьба
Работа с нефтью и многомиллионные долги: что известно о тайном избраннике Виктории Дайнеко и как прошла свадьба

Когда Элина решила переехать с ребенком в США, Задойнов через суд заблокировал выезд. Элина взорвалась: мол, завидует, ведь сам не может позволить себе даже билет.

Новая карьера


Зарабатывать она стала через блог. Рассказывала о том, как летать бизнес-классом бесплатно (знакомиться в аэропортах с нужными мужчинами), как проникать на закрытые вечеринки, просто надев платье подороже и ведя себя уверенно. Её разоблачения «Дома-2» и «Фабрики звёзд» набирали сотни тысяч просмотров. Хотя многие обвиняли её в меркантильности, Камирен отвечала, что учит женщин использовать свою силу правильно.

В 2019 году Элина купила квартиру в элитном посёлке Сириус под Сочи. Однако появилась проблема: дом был построен незаконно, его могут снести. Судьба квартиры до сих пор неизвестна.

В 2022 году она переехала в Дубай, оставив дочку с бабушкой в Сочи. В Эмиратах Элина занялась бизнесом в сфере недвижимости.

Элина Камирен (фото: Instagram* / kamirenworld)

Её соцсети забиты роскошью: пятизвёздочные отели, дизайнерская одежда, дорогие авто. Камирен уверяет, что на все заработала самостоятельно.

В будущем Элина планирует купить виллу в Дубае и продолжить строить бизнес. Дочь учится в престижной школе, летает в гости к маме на каникулы, а Элина уверена: главное — чтобы ребёнок ни в чём не нуждался.

Читайте также:

«Могу сутками не брать телефон»: Дмитрий Колдун рассказал об отношениях с женой

​Пластический хирург Осман раскрыла правду о внешности Светланы Зейналовой

Певица Седокова намекнула на рукоприкладство в браке с Тиммой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#бизнес
#соцсети
#проект
#скандал
#шоу
#любовь
Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына
Мать баскетболиста Тиммы заявила, что сын сделал роковой выбор
28 апреля 2025, 13:06

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Аушма Тимма, мать латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в своем блоге сделала заявление об экс-супруге сына Анне Седоковой.
«Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности», — пояснила Аушма.

Мать спортсмена выразила мнение, что Седокова забрала у Яниса все, ради чего он работал 32 года.

Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. После смерти баскетболиста его бывшая жена некоторое время не появлялась на публике.

Читайте также:

Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову

«Я пропускаю главное в жизни»: Анна Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками

«Сын провел 5 лет с человеком, который носил маску»: мать Яниса Тиммы впервые высказалась о Седоковой

*Запрещен в РФ
#мать
#любовь
#отец
#выбор
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Свободная женщина»: Волочкова раскрыла, собирается ли ещё выходить замуж
Волочкова: в ближайшие годы у меня не будет времени на свадьбы и отношения
28 апреля 2025, 12:52

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не планирует выходить замуж в ближайшие годы.
«Меня так удивляет то, что все полагают, что если я дочь замуж выдала, то на очереди я. Но спешу вас всех, мои дорогие, расстроить. Анастасия Волочкова — свободная женщина, которая очень ценит и любит свою независимость. В ближайшие годы у меня не будет времени на свадьбы, отношения, женихов и так далее. У меня есть время только на свои концерты, репетиции и гастроли», — сообщила Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она подчеркнула, что находится замужем за работой, и призвала женщин вкладывать силы в любимое дело, которое никогда не предаст. По словам Волочковой, плоды, которое оно принесёт, «гораздо приятнее, чем объятия какого-нибудь мужика».

Балерина подчеркнула, что именно балетное мастерство помогает сохранить ей молодость и здоровье, а от мужчин она часто получала немало подножек и предательств.

Читайте также:

«Он в огне горел, 30 дней был в коме»: Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее

Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге

Мужа дочери Волочковой вынудили рассказать о первой брачной ночи
#дело
#здоровье
#женщина
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Могу сутками не брать телефон»: Дмитрий Колдун рассказал об отношениях с женой
Дмитрий Колдун заявил, что может сутки не общаться с женой из-за работы
28 апреля 2025, 12:47

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Дмитрий Колдун заявил, что может сутки не общаться с женой из-за работы, передает Леди Mail.
Певец в браке с супругой уже 13 лет. По словам Дмитрия, в их отношениях присутствует абсолютное доверие.

«Я никогда не давал повода жене ревновать и не был замечен в каких-либо компрометирующих историях, так что с чего ей волноваться? Я могу сутки не брать телефон и писать жене, что занят, но и это не вызовет у нее подозрений, потому что она понимает — я работаю», — рассказал Колдун.

Исполнитель добавил, что очень счастлив в браке с Викторией.

Читайте также:

Певец Дмитрий Колдун рассказал о своих заработках

«Не пережил этого»: Отар Кушанашвили раскрыл причину смерти исполнителя хита «Я — это ты» Мурата Насырова

Свадьба в Барвихе: Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз

*Запрещен в РФ
#телефон
#певец
#рф
#отношения
#брак
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пластический хирург Осман раскрыла правду о внешности Светланы Зейналовой
28 апреля 2025, 12:21

Светлана Зейналова (Фото: Инстаграм* @svetlanazey)

Пластический хирург и врач-дерматолог-косметолог Мадина Осман высказала мнение о натуральности красоты 47-летней телеведущей Светланы Зейналовой, передает сайт «Страсти».
Специалист выразила мнение, что телеведущая прибегала к услугам пластического хирурга.

«Потому что на старых фотографиях у Светланы заметны брыльки. Да и само по себе у нее лицо достаточно тяжелое, поэтому без помощи специалиста возрастные изменения были бы очень видны», — пояснила врач.

Осман добавила, что Зейналова выглядит в соответствии со своим возрастом, однако стиль одежды прибавляет ей годы.

Читайте также:

«Худых, молодых и красивых здесь надо запретить!»: Светлана Зейналова сходила в спортзал после Пасхи и «позавидовала» девушкам

Певец Дмитрий Колдун рассказал о своих заработках

«Мы каждый день совершаем подвиг»: Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери

*Запрещен в РФ
#изменения
#врач
#мнение
#стиль
#косметология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какой гонорар получает Гвердцители за украинские песни в США
Певица Гвердцители получает 4,7 млн за концерты на украинском языке в США
28 апреля 2025, 12:13

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм*/@gverdtsiteli_official)

Покинувшая Россию певица Тамара Гвердцители исполняет песни на украинском, русском, французском, английском и грузинском языках на концертах в США. Как сообщает Kp.ru, ее гонорар за одно выступление достигает 4,7 миллиона рублей.
Два года назад артистка уехала из России в Грузию, чтобы присматривать за больной матерью. Однако осенью 2022 она скончалась. Тяжело переживавшая утрату Тамара Гвердцители вернулась на сцену только спустя год, сыграв в мюзикле «Сансет Бульвар» в Ереване. Пока звезда не дает концерты в России, но активно выступает в США. В мае этого года она порадует американскую публику своими известными хитами.

По данным издания, знаменитость время от времени посещает Россию, где у нее остались близкие люди и недвижимость. Последний раз она приезжала в страну в 2024-м ко дню рождения друга-стилиста. Также в материале отмечается, что она отказалась от концертов в России, потому что ее сын занят бизнесом в Европе.

Читайте также:

«Так любой ребёнок споёт»: Сергей Соседов судился с Первым каналом после выступления дочери Алсу

«Дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов высказался о карьере Кристины Орбакайте

Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#сша
#недвижимость
#певица
#артист
#концерт
#украина
#грузия
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате