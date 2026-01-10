«Больше всего меня бесит»: Оксана Самойлова рассказала о работе блогера

10 января 2026, 17:05

Оксана Самойлова призналась, что больше всего ненавидит грим и макияж

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова откровенно рассказала о закулисье блогерской работы и призналась, что за красивыми кадрами скрываются часы утомительной подготовки. Об этом сообщает Super.