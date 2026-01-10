«Больше всего меня бесит»: Оксана Самойлова рассказала о работе блогера
Оксана Самойлова откровенно рассказала о закулисье блогерской работы и призналась, что за красивыми кадрами скрываются часы утомительной подготовки. Об этом сообщает Super.
По словам инфлюенсера, съёмки контента отнимают много времени и сил, но самым нелюбимым этапом остаётся именно подготовка к ним.
Самойлова призналась, что в день тратит на грим и макияж минимум два часа, а иногда процесс затягивается и на все четыре. Причём дело не только в косметике — причёска тоже даётся ей с трудом.
Путём нехитрых подсчётов подписчики выяснили, что за год Самойлова проводит за макияжем около месяца чистого времени. При этом в нерабочие дни блогер предпочитает обходиться без косметики. Неудивительно, что визажистов в её жизни уже можно считать почти членами семьи.
