«Больше всего меня бесит»: Оксана Самойлова рассказала о работе блогера

Оксана Самойлова призналась, что больше всего ненавидит грим и макияж
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова откровенно рассказала о закулисье блогерской работы и призналась, что за красивыми кадрами скрываются часы утомительной подготовки. Об этом сообщает Super.



По словам инфлюенсера, съёмки контента отнимают много времени и сил, но самым нелюбимым этапом остаётся именно подготовка к ним.

Самойлова призналась, что в день тратит на грим и макияж минимум два часа, а иногда процесс затягивается и на все четыре. Причём дело не только в косметике — причёска тоже даётся ей с трудом.​

Путём нехитрых подсчётов подписчики выяснили, что за год Самойлова проводит за макияжем около месяца чистого времени. При этом в нерабочие дни блогер предпочитает обходиться без косметики. Неудивительно, что визажистов в её жизни уже можно считать почти членами семьи.

