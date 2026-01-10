Джулия Робертс исключила продолжение фильма «Красотка»
Джулия Робертс поставила точку в слухах о возможном продолжении культового фильма «Красотка».
В интервью изданию Deadline актриса заявила, что возвращения истории не будет, а сама она сегодня уже не смогла бы сыграть Вивиан.
По словам Робертс, образ героини был неразрывно связан с её молодостью, наивностью и духом времени. С тех пор изменился не только возраст актрисы, но и культурный контекст, в котором подобная история сегодня воспринималась бы совсем иначе.
Робертс подчеркнула, что считает сюжет «Красотки» логически завершённым и не видит необходимости его продолжать. Таким образом, поклонникам легендарного ромкома остаётся лишь пересматривать оригинал и ностальгировать по эпохе 1990-х.
