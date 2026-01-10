«Устала раздвигать ноги»: Волочкова показала утреннюю идиллию с 26-летним парнем
Анастасия Волочкова устроила «плавающий» завтрак в джакузи на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова традиционно отдыхает на Мальдивах. Артистка, которая в конце января отметит 50-летие, часто публикует фото и видео с островов. В личном блоге Анастасия показала идиллию с 26-летним танцором Марчелом Абаби.
В новых кадрах Волочкова запечатлела утреннюю трапезу в открытом бассейне. На плавающем подносе, помимо цветов и еды, находятся два бокала с шампанским. Ранее артистка рассказывала, что начинает день на Мальдивах именно с этого напитка.
Накануне балерина продемонстрировала упражнения на растяжку. На одном из снимков она выполняла шпагат, опираясь на плечо своего спутника — молодого танцора Марчела, которого представляет как друга.
«Настя в своём репертуаре — без бухла утро не начинает», «Устала раздвигать ноги в шпагатах»; «Еду приходится буквально собирать!» — активно комментируют отпускные фотографии артистки пользователи сети.Отпуск Волочковой на Мальдивах регулярно вызывает обсуждения в интернете.