«Устала раздвигать ноги»: Волочкова показала утреннюю идиллию с 26-летним парнем

10 января 2026, 15:49

Анастасия Волочкова устроила «плавающий» завтрак в джакузи на Мальдивах

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова традиционно отдыхает на Мальдивах. Артистка, которая в конце января отметит 50-летие, часто публикует фото и видео с островов. В личном блоге Анастасия показала идиллию с 26-летним танцором Марчелом Абаби.





В новых кадрах Волочкова запечатлела утреннюю трапезу в открытом бассейне. На плавающем подносе, помимо цветов и еды, находятся два бокала с шампанским. Ранее артистка рассказывала, что начинает день на Мальдивах именно с этого напитка.

Тут подпись документа Накануне балерина продемонстрировала упражнения на растяжку. На одном из снимков она выполняла шпагат, опираясь на плечо своего спутника — молодого танцора Марчела, которого представляет как друга.

«Настя в своём репертуаре — без бухла утро не начинает», «Устала раздвигать ноги в шпагатах»; «Еду приходится буквально собирать!» — активно комментируют отпускные фотографии артистки пользователи сети.