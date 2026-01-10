Ида Галич призналась, как праздники ударили по здоровью
Ида Галич откровенно рассказала подписчикам о последствиях новогодних каникул.
В личном Telegram-канале блогерша призналась, что праздничные застолья обернулись для неё серьёзным ухудшением самочувствия и практически бессонной ночью.
По словам Иды, сильная боль в области поджелудочной железы не отпускала её до самого утра и отдавалась не только в желудок, но и в верхнюю часть спины. На фоне этого Галич эмоционально задалась вопросом, стоят ли январские переедания подобных последствий для здоровья.
Отдельно блогерша отметила, что после вторых родов, которые прошли летом 2025 года, её организм стал гораздо чувствительнее и требует повышенного внимания. Проблемы, возникшие после праздников, стали для Иды тревожным сигналом — теперь она всерьёз задумывается о пересмотре рациона и более бережном отношении к себе.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России