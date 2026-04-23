«Большое ей спасибо!»: Волкова отреагировала на слова Долиной после скандала
Екатерина Волкова публично поблагодарила Ларису Долину за поддержку после своего резонансного увольнения из театра. Об этом сообщает MK.ru.
По словам актрисы, она случайно наткнулась на видео с высказыванием Долиной и сначала даже не поняла, что речь идёт о ней.
Осознав, что певица выступила в её защиту, Волкова призналась, что была тронута таким вниманием и искренне благодарна за поддержку, несмотря на то что лично они не знакомы.
Недавно актриса впервые за долгое время вышла в свет и прокомментировала ситуацию. Она пояснила, что причиной расставания с театром стало решение художественного руководителя, который не видел её в новых постановках. В частности, речь шла о спектакле «Фигаро», где главной героине по сюжету 18 лет, тогда как самой Волковой — 44.
