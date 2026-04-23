Достижения.рф

«Большое ей спасибо!»: Волкова отреагировала на слова Долиной после скандала

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Екатерина Волкова публично поблагодарила Ларису Долину за поддержку после своего резонансного увольнения из театра. Об этом сообщает MK.ru.



По словам актрисы, она случайно наткнулась на видео с высказыванием Долиной и сначала даже не поняла, что речь идёт о ней.

Осознав, что певица выступила в её защиту, Волкова призналась, что была тронута таким вниманием и искренне благодарна за поддержку, несмотря на то что лично они не знакомы.

Недавно актриса впервые за долгое время вышла в свет и прокомментировала ситуацию. Она пояснила, что причиной расставания с театром стало решение художественного руководителя, который не видел её в новых постановках. В частности, речь шла о спектакле «Фигаро», где главной героине по сюжету 18 лет, тогда как самой Волковой — 44.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0