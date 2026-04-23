«Это была удача»: Лебедев прокомментировал скандал с Иванченко
Артемий Лебедев впервые подробно прокомментировал в своём выпуске новостей скандал вокруг выпуска шоу «Натальная карта» с Олесей Иванченко.
По его словам, ситуация, вызвавшая бурную реакцию в сети, была искажена за счёт монтажа. Лебедев заявил, что обсуждаемое видео — лишь фрагмент, вырванный из контекста, и между его резкой репликой и эмоциональной реакцией ведущей прошло около 40 минут. Он призвал зрителей смотреть полный выпуск, а не делать выводы по коротким роликам.
Дизайнер также отметил, что скандал, по его мнению, оказался выгоден всем участникам, поскольку привлёк дополнительное внимание к проекту. При этом он с иронией отнёсся к обвинениям в мизогинии, подчеркнув, что часть аудитории сделала выводы, не разобравшись в ситуации.
Отдельно Лебедев прокомментировал и свою резкую фразу, объяснив, что использовал её в значении молодёжного сленга — как выражение, обозначающее поражение или отсутствие результата.
В итоге он назвал произошедшее «творческой удачей», подчеркнув, что эмоциональный накал в выпуске был частью общей динамики шоу.
