Ксения Собчак оправдалась за «проклятие интервью»
Собчак объяснила, откуда взялась легенда о карьерных провалах после её интервью
Ксения Собчак заявила, что никогда не стремилась навредить героям своих интервью и уж тем более — рушить их карьеру. Об этом сообщает Super.
Ведущая отметила, что история о том, будто после появления в её шоу публичные личности получают репутационные проблемы, — не более чем выдумка, искусственно разогретая конкурентами.
В свежем выпуске «Натальной карты» Собчак привела пример с Ильёй Авербухом. Хореограф нервничал из-за ставшего вирусным фрагмента о «всё было» у 15-летней Лизы Арзамасовой, но телеведущая отправила ему выпуск заранее.
«Он его полностью одобрил и потом благодарил за этот выпуск», — подчеркнула она.Собчак также рассказала, что нередко участники интервью делали громкие заявления в кадре, а позже просили убрать эти моменты.
Несмотря на журналистские амбиции и ценность сенсаций, она шла навстречу и удаляла спорные фрагменты — по её словам, человеческое всегда важнее.