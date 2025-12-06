Ксения Собчак оправдалась за «проклятие интервью»

06 декабря 2025, 12:23

Собчак объяснила, откуда взялась легенда о карьерных провалах после её интервью

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак заявила, что никогда не стремилась навредить героям своих интервью и уж тем более — рушить их карьеру. Об этом сообщает Super.





Ведущая отметила, что история о том, будто после появления в её шоу публичные личности получают репутационные проблемы, — не более чем выдумка, искусственно разогретая конкурентами.



В свежем выпуске «Натальной карты» Собчак привела пример с Ильёй Авербухом. Хореограф нервничал из-за ставшего вирусным фрагмента о «всё было» у 15-летней Лизы Арзамасовой, но телеведущая отправила ему выпуск заранее.





«Он его полностью одобрил и потом благодарил за этот выпуск», — подчеркнула она.