«Большую часть времени она одна»: Дженнифер Энистон покинула Голливуд в поисках любви

Дженнифер Энистон (фото: Instagram* @jenniferaniston)
Дженнифер Энистон покинула Голливуд в поисках любви.
«RadarOnline» пишет, что она навсегда покинула свой дом в Лос-Анджелесе и переехала в огромный фермерский дом в Монтесито. Его она приобрела ещё в 2022 году у телеведущей Опры Уинфри за 24 миллиона долларов.
Также, по его словам, после светских мероприятий и званных ужинов Энистон возвращается домой, где её встречают только собаки, поэтому дом кажется ей пустым.
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«Она надеется, что новое начало может помочь ей снова найти любовь. Прошло так много времени с тех пор, как у неё были отношения и она очень скучает по такому общению», – отметил инсайдер.
Также, по его словам, после светских мероприятий и званных ужинов Энистон возвращается домой, где её встречают только собаки, поэтому дом кажется ей пустым.
«Печальная реальность такова, что большую часть времени она проводит одна. У неё есть сотрудники, которые помогают и они стали для неё, как семья. Но как только она возвращается домой, там только она с собаками и этот огромный дом может казаться ей очень пустым», – подчеркнул источник.Читайте также:
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Анастасия Чинкова