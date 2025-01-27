Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе с Бараком Обамой

Дженнифер Энистон (Фото: соцсети)
Американская актриса Дженнифер Энистон удивлена слухам о романе с экс-президентом США Бараком Обамой. Как пишет The Daily Mail, ссылаясь на инсайдера, Энистон расстроена.
«Джен расстроена из-за Мишель, потому что она видела информацию о том, что брак Обамы находится под угрозой, и она не понаслышке знает, каково это — быть в центре подобных историй», — сказал источник.Информатор добавил, что, по мнению Дженнифер, эта сплетня является самой странной, ведь она едва знает бывшего хозяина Белого дома, не говоря уже о том, чтобы с ним видеться.
Накануне вечером стало известно, что слухи о романе голливудской звезды и политика снова «разогрелись». Кстати, по словам информатора The Daily Mail, Энистон отреагировала на них, поскольку боится, что бездействие с ее стороны «подольет масла в огонь».
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Никита Кротов