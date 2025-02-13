«Наглое вранье терпеть я не буду»: Ольга Бузова ответила Ладе Дэнс, обвинившей её в краже хита

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Лада Дэнс сделала громкое заявление, обвинив Ольгу Бузову в том, что она без разрешения перепела её хит. Певица прокомментировала упрёки звезды 90-х.
В 2022 году Бузова презентовала трек Baby tonight, подарив новое звучание хиту Лады Дэнс. Всё это время певица не предъявляла Ольге никаких претензий, однако накануне обвинила её в плагиате.
Лада Дэнс (фото: Telegram @ladadanceofficial)
Бузова в ответ на это заявление подчеркнула, что за 20 лет публичной жизни научилась на многое, что о ней говорят, не обращать внимание. Однако на этот раз она промолчать не смогла.
Ольга подчеркнула, что не будет терпеть наглое враньё. Она вспомнила, как в 2023 году в интервью «Пятому каналу» Дэнс заявила, что Бузова перепевает её хит, поскольку имеет на это разрешение.
Певица отметила, что трепетно относится к своему творчеству, поэтому никогда не позволила бы себе взять чужую песню без разрешения. Она заверила, что её команда имеет все необходимые документы, к тому же, Лада не является правообладателем трека, права на который принадлежат двум её авторам.
«Не спросил ничего»: Ольга Бузова расплакалась на сцене после вопроса о новом возлюбленном
«Цепанул с первой секунды»: какое обещание нарушила Ольга Бузова
Домашний тиран и борьба за детей: Почему Лада Дэнс так и не решилась на новый брак? Что известно о её жизни в 58 лет?
«Песня была украдена, ну не украдена, она была взята без разрешения, как нам сказали. Там долгая история, сейчас суды идут. Мой бывший продюсер, не имея на то прав, продал компании, которая занимается Ольгой Бузовой. С этого всё началось. Мне в директ написали: «Хочу, чтобы вы от меня узнали эту новость первой – завтра стартует клип Baby tonight». Я как сидела, так и упала. Ну это флагманская моя песня, я к ней трепетно отношусь. Тем более, мы знакомы. Можно было спросить. Сейчас судимся, дерёмся», – рассказала Дэнс в шоу Стаса Ярушина МузLOFT.
Лада Дэнс (фото: Telegram @ladadanceofficial)
Бузова в ответ на это заявление подчеркнула, что за 20 лет публичной жизни научилась на многое, что о ней говорят, не обращать внимание. Однако на этот раз она промолчать не смогла.
Ольга подчеркнула, что не будет терпеть наглое враньё. Она вспомнила, как в 2023 году в интервью «Пятому каналу» Дэнс заявила, что Бузова перепевает её хит, поскольку имеет на это разрешение.
Певица отметила, что трепетно относится к своему творчеству, поэтому никогда не позволила бы себе взять чужую песню без разрешения. Она заверила, что её команда имеет все необходимые документы, к тому же, Лада не является правообладателем трека, права на который принадлежат двум её авторам.
«Кто-то решил напомнить о себе как всегда за счёт моего имени, или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что», – с иронией высказалась Бузова в своём Telegram-канале.Читайте также:
«Не спросил ничего»: Ольга Бузова расплакалась на сцене после вопроса о новом возлюбленном
«Цепанул с первой секунды»: какое обещание нарушила Ольга Бузова
Домашний тиран и борьба за детей: Почему Лада Дэнс так и не решилась на новый брак? Что известно о её жизни в 58 лет?
Анастасия Чинкова