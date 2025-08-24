Кейт Миддлтон сменила имидж
Принцесса Уэльская редко меняет свой образ и нередко критикуется за консерватизм во внешности. Фирменной чертой Кейт Миддлтон остаются её волосы: она обычно сохраняет одну и ту же длину и отдает предпочтение мягким волнам. Тем не менее этим летом герцогиня решила немного преобразиться.
Фотографы запечатлели Кейт по пути на воскресную службу в Балморале — она ехала в автомобиле, за рулем которого был принц Уильям; на заднем сиденье вместе с ней находились их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Уильям выбрал классический костюм с галстуком, а Кейт создала сдержанный элегантный образ: жакет и шляпка с небольшим бантом.
Особое внимание привлекла новая укладка и светлее оттенок волос, а также заметный загар герцогини. В Сети обсуждали её метаморфозу: поклонники поздравляли с изменениями и отмечали, что ей это очень идет, желая ей здоровья и радости после перенесённых трудностей.
Семья готовится к переезду в более просторный дом; расходы на переезд и связанные с ним траты возьмут на себя герцог и герцогиня.
*Запрещен в РФ
