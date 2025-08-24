Кейт Миддлтон сменила имидж

24 августа 2025, 20:24

Кейт Миддлтон решила осветлить волосы после победы над онкологией

Кейт Миддлтон (Фото: Instagram*/princeandprincessofwales)

Принцесса Уэльская редко меняет свой образ и нередко критикуется за консерватизм во внешности. Фирменной чертой Кейт Миддлтон остаются её волосы: она обычно сохраняет одну и ту же длину и отдает предпочтение мягким волнам. Тем не менее этим летом герцогиня решила немного преобразиться.