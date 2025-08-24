«Молюсь на неё»: Алексей Воробьёв на публике признался в любви Аиде Гарифуллиной на фестивале «Новая волна»
На второй день фестиваля «Новая волна» страсти кипели не только между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Лазаревым, которые флиртовали на глазах у публики.
Как пишет портал Super, соведущим Кудрявцевой оказался Алексей Воробьёв, и он не упустил шанс продемонстрировать нежность к своей жене Аиде Гарифуллиной. Прервав разговор коллег, Воробьёв обратился к возлюбленной с тёплыми словами, назвав себя «самым любящим мужем» и открыто признавшись в любви.
Он признал Аиду потрясающей артисткой и лучшей женщиной на свете, а также рассказал, что молится за неё с утра и не приходит домой без цветов.
«С утра молюсь на неё, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я её очень люблю», — сказал Воробьев.