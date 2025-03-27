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Бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар стал уличной транс-проституткой*

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

Бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар стал уличной транс-проституткой*. За свои услуги берет порядка шести долларов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, автор хита «Между мной и тобой» зазывает прохожих в красном платье с ярко накрашенным лицом в Квинсе. Он считает, что яркий макияж убережет его от агрессивных клиентов.

Певец носит с собой носит гитару и развлекает публику своей музыкой. За два доллара Оскар, ставший Скарлетт*, предлагает спеть песню собственного сочинения.

Напомним, Оскар-Скарлетт живет на улице в США, где активно употребляет алкогольные напитки. При этом пособие от государства некогда популярный российский артист со счёта не снимает, а предпочитает зарабатывать на выпивку и сигареты проституцией.

В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни.

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«Неадекватные запросы»: Милонов возмутился заявлением Марии Погребняк о зарплатах домохозяйкам

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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«Стыдно гнать на многодетную мать, которая отчасти его содержит»: Погребняк подаст на Милонова в суд
Погребняк заявила, что подаст в суд на Милонова
27 марта 2025, 11:34

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк ответила на критику депутата Милонова и заявила о намерении подать на него в суд.
«Я работаю, плачу налоги, из которых потом Милонову платят зарплату. Он об этом не должен забывать вообще-то! Стыдно оскорблять женщину, гнать на многодетную мать, которая его отчасти содержит», — заявила экс-супруга футболиста.
Мария заверила, что ее юристы готовят иск о защите чести и достоинства, а также обращение к Председателю Госдумы.

Перед этим Милонов заявил, что «единственная профессия» Марии Погребняк «быть женой футболиста». Вместе с тем парламентарий отметил, что может ошибаться. Погребняк в свою очередь добавила, что смысл ее высказывания о том, что мужья должны платить женам-домохозяйкам по 200 тысяч рублей исказили. По ее словам, речь шла о признании труда женщин-домохозяек, игнорируемого, со слов Погребняк, многими мужьями и обществом.

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«Неадекватные запросы»: Милонов возмутился заявлением Марии Погребняк о зарплатах домохозяйкам
Милонов возмутился заявлением Марии Погребняк о зарплатах женам-домохозяйкам
27 марта 2025, 11:12

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Виталий Милонов назвал экс-супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию «неадекватной девушкой с ненормальными запросами» после ее заявления о том, что мужчины должны платить зарплату своим женам-домохозяйкам. Его слова приводит Starhit.
«Ни в коем случае не хочу оскорбить наших женщин сравнением их с Марией Погребняк. У нее единственная профессия, если я правильно помню, это быть женой футболиста. Удивлен выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на "неадекватных девушках" с ненормальными запросами», — заявил депутат.

Напомним, Погребняк заявила, что мужчины должны платить своим женам-домохозяйкам зарплату. По ее словам, достойным размер оплаты такого труда должен составлять не менее 250 тысяч рублей в месяц. Из них 150-200 тысяч рублей — на няню для детей и 50 тысяч — на уборщицу. Женщина пояснила, что труд домохозяйки не оценивается мужчинами должным образом.

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«Тупая программа»: Агата Муцениеце обиделась на быстрый вылет из шоу «Маска»

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#депутат
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Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить
27 марта 2025, 09:06

Лев Лещенко (Фото: ВКонтакте @lev_leshchenko)

Состояние здоровья певца Льва Лещенко, который прошел обследование перед Новым годом, стабилизировалось. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
Ранее его мучили слабость, одышка и боли в теле, однако благодаря новому курсу лечения, финансируемому из государственного бюджета, его здоровье улучшилось.

На лечение Льва Лещенко было выделено ещё 5,5 миллиона рублей. Этот курс позволит ему продолжить борьбу с редкой болезнью, которая ранее вызывала значительные проблемы со здоровьем. Певец также получает препарат «Виндамэкс», стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку.

Из-за ухудшения состояния здоровья Лев Лещенко был вынужден отказаться от запланированных концертов на Дальнем Востоке.

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«Тупая программа»: Агата Муцениеце обиделась на быстрый вылет из шоу «Маска»
Агата Муцениеце раздосадована быстрым вылетом из шоу «Маска»
27 марта 2025, 08:54

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Участие Агаты Муцениеце в шоу «Маска» завершилось довольно быстро, что очень расстроило актрису.
В новом сезоне шоу «Маска» Агата Муцениеце выступила в роли певицы, скрываясь под костюмом розовой Коровки. Примечательно, что она стала первой, кто покинул проект. По её словам, ей удалось принять участие лишь в двух выпусках программы.

«А я столько всего напланировала: и то, и это сделаю, все будут думать, кто же там в Корове. Никого не отгадали и решили снять маску с меня. Тупая программа какая-то, блин. Я думала, что Огурчика выгонят… Я обиделась, у меня там были планы», — цитирует артистку «Стархит».
Ранее сообщалось, что адвокат актера Павла Прилучного сделала резкое заявление о его бывшей супруге Муцениеце, утверждая, что она не проявляет должного внимания к своему сыну Тимофею. По словам адвоката, Агата не отвечает на сообщения и не звонит мальчику, что негативно сказывается на их отношениях.

Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Адвокат Прилучного раскритиковала Агату Муцениеце за отсутствие общения с сыном
27 марта 2025, 08:28

Агата Муцениеце (Фото: ВКонтакте @agatamuceniece2022)

Адвокат актера Павла Прилучного сделала громкое заявление о его бывшей супруге Агате Муцениеце, утверждая, что она не проявляет должного внимания к своему сыну Тимофею. Об этом пишет Telegram-канал «За кулисами 18+».
По словам адвоката, Агата не отвечает на сообщения и не звонит мальчику, что негативно сказывается на их отношениях.

«Сначала у Тимофея действительно была обида на маму из-за того, что она позволила ему переехать к отцу, а затем стала отказываться от общения. Однако позже он предпринимал попытки наладить контакт: писал поздравления и звонил. С 18 октября 2023 года, когда была назначена экспертиза, и до 26 марта 2024 года она ни разу не написала и не позвонила своему сыну», — заявила адвокат.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в 2010 году на съемках сериала, где играли влюбленную пару. Их отношения стали реальными, и в июле 2011 года они тайно поженились, пригласив только близких. У пары родился сын Тимофей в 2013 году, а в 2016 году — дочь Мия. Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в июне 2020 года после девяти лет совместной жизни.

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