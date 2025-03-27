Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)
Бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар стал уличной транс-проституткой*. За свои услуги берет порядка шести долларов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, автор хита «Между мной и тобой» зазывает прохожих в красном платье с ярко накрашенным лицом в Квинсе. Он считает, что яркий макияж убережет его от агрессивных клиентов.
Певец носит с собой носит гитару и развлекает публику своей музыкой. За два доллара Оскар, ставший Скарлетт*, предлагает спеть песню собственного сочинения.
Напомним, Оскар-Скарлетт живет на улице в США, где активно употребляет алкогольные напитки. При этом пособие от государства некогда популярный российский артист со счёта не снимает, а предпочитает зарабатывать на выпивку и сигареты проституцией.
В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Певец носит с собой носит гитару и развлекает публику своей музыкой. За два доллара Оскар, ставший Скарлетт*, предлагает спеть песню собственного сочинения.
Напомним, Оскар-Скарлетт живет на улице в США, где активно употребляет алкогольные напитки. При этом пособие от государства некогда популярный российский артист со счёта не снимает, а предпочитает зарабатывать на выпивку и сигареты проституцией.
В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни.
Читайте также:
Уехал в США и сменил пол*: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар
«Неадекватные запросы»: Милонов возмутился заявлением Марии Погребняк о зарплатах домохозяйкам
«Тупая программа»: Агата Муцениеце обиделась на быстрый вылет из шоу «Маска»
*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Элина Позднякова