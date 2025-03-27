«Тупая программа»: Агата Муцениеце обиделась на быстрый вылет из шоу «Маска»

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Участие Агаты Муцениеце в шоу «Маска» завершилось довольно быстро, что очень расстроило актрису.
В новом сезоне шоу «Маска» Агата Муцениеце выступила в роли певицы, скрываясь под костюмом розовой Коровки. Примечательно, что она стала первой, кто покинул проект. По её словам, ей удалось принять участие лишь в двух выпусках программы.
Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«А я столько всего напланировала: и то, и это сделаю, все будут думать, кто же там в Корове. Никого не отгадали и решили снять маску с меня. Тупая программа какая-то, блин. Я думала, что Огурчика выгонят… Я обиделась, у меня там были планы», — цитирует артистку «Стархит».Ранее сообщалось, что адвокат актера Павла Прилучного сделала резкое заявление о его бывшей супруге Муцениеце, утверждая, что она не проявляет должного внимания к своему сыну Тимофею. По словам адвоката, Агата не отвечает на сообщения и не звонит мальчику, что негативно сказывается на их отношениях.
Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова