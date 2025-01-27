Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)
В конце 90-х – начале 00-х годов на отечественной сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, который получил всеобщую популярность под сценическим именем Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки отечественных хит-парадов.
После очень длительного перерыва исполнитель снова заявил о себе, однако его давние поклонники были в шоке и не могли поверить своим глазам. Если бы певец (а точнее, теперь певица) не пояснил, что в прошлом он был тем самым Оскаром, то, вероятнее всего, музыкант так бы и остался неузнанным. О том, что же произошло с Оскаром и как он живет сейчас, расскажет редакция «Радио 1».
Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.
Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его не интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.
Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.
В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.
В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.
С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, то обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.
В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.
В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золото граммофон» за песню «Между мной и тобой».
Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество было прекращено. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился.
После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но данная работа не имела особого успеха и отклика у фанатов.
После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.
Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».
Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.
В 2019 году Оскар решил сменить пол. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.
Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.
В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ.
Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.
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Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара
Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.
Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его не интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.
Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.
В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.
Карьерный взлет
В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.
С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, то обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.
Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)
В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.
В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золото граммофон» за песню «Между мной и тобой».
Ссора с продюсером и спад популярности
Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество было прекращено. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился.
После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но данная работа не имела особого успеха и отклика у фанатов.
Певец Оскар (Фото: соцсети)
После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.
Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».
Личная жизнь Оскара
Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.
Уехал в США и сменил пол
В 2019 году Оскар решил сменить пол. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.
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Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.
Оскар мечтает вернуться в Россию
В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ.
Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.
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Екатерина Коршунова