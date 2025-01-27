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Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

В конце 90-х – начале 00-х годов на отечественной сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, который получил всеобщую популярность под сценическим именем Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки отечественных хит-парадов.
После очень длительного перерыва исполнитель снова заявил о себе, однако его давние поклонники были в шоке и не могли поверить своим глазам. Если бы певец (а точнее, теперь певица) не пояснил, что в прошлом он был тем самым Оскаром, то, вероятнее всего, музыкант так бы и остался неузнанным. О том, что же произошло с Оскаром и как он живет сейчас, расскажет редакция «Радио 1».

Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара




Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.

Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его не интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.

Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.

В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.

Карьерный взлет


В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.

С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, то обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)

В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.

В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золото граммофон» за песню «Между мной и тобой».

Ссора с продюсером и спад популярности


Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество было прекращено. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился.

После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но данная работа не имела особого успеха и отклика у фанатов.

Певец Оскар (Фото: соцсети)

После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.

Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».

Личная жизнь Оскара


Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.

Уехал в США и сменил пол


В 2019 году Оскар решил сменить пол. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.

«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины
«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины

Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.

Оскар мечтает вернуться в Россию


В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ.

Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.

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Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой
Super: мужа Анастасии Уколовой зовут Юрий Горовой
27 января 2025, 19:13

Анастасия Уколова (Фото: соцсети)

Супруга актрисы Анастасии Уколовой зовут Юрий Горовой. Личность мужчины, которого тщательно скрывала селебрити, раскрыли журналисты издания Super.
Известно, что ему 31 год и он является адвокатом в одной из юридических фирм. Знакома пара была долгие годы, когда Уколовой было 13 лет, а встретились молодые люди в Пятигорске. Для обоих это уже не первый брак.

Уколова вновь стала популярной осенью прошлого года, поэтому фанаты захотели знать больше про ее личную жизнь. Девушка скрывала мужа на всех общих снимках.

Свадьбу Горовой и Уколова сыграли летом 2022 года, а в сентябре на свет появился мальчик Егор. Родители Юрия Горового занимаются бизнесом, а именно, разводят породистых котов и собак.

Ранее сообщалось, чем в настоящее время занят певец Оскар.

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Агата Муцениеце увлеклась биатлоном

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#театр
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Агата Муцениеце увлеклась биатлоном
27 января 2025, 18:18

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Актриса театра и кино Агата Муцениеце увлеклась биатлоном. Об этом она сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото с винтовкой.
Агата Муцениеце недавно занялась утренними пробежками, а сегодня она похвасталась своим новым хобби, опубликовав фото с винтовкой.

«Попала пять из пяти!» — так Муцениеце подписала кадр.
Она также разместила ролик, на котором видно, как она поражает одну мишень за другой.

Недавно Муцениеце вернулась с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась в компании нового возлюбленного Петра Дранги. Дети актрисы в это время были с отцом Павлом Прилучным.

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Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский
27 января 2025, 18:18

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

Кажется, что Ярослав Шурупов — один из тех, кто помогал реалити-шоу «Дом-2» держать высокие рейтинги за счёт скандалов и странного поведения. Назвавшись Венцеславом Венгржановским и придя на проект, он стал одной из самых ярких звёзд «телестройки».
Как складывается его жизнь после ухода с ТВ? Читайте в материале «Радио 1».


«Построй свою любовь»



Венцеслав пришёл на телешоу в 2009 году. Сначала он дружил с Инной Воловичевой. Девушка не планировала строить отношения с парнем, обладающим неординарным характером и внешностью.

Первой избранницей Венгржановского на проекте стала Жанна Алыбаева. Однако, спустя год пара распалась, так как между ними часто случались конфликты.

Во время пребывания на шоу Венцеслав два раза женился.

Венцеслав Венгржановский и Инна Воловичева(Фото: соцсети)

Первой его женой стала Екатерина Токарева, они сыграли свадьбу в канун Нового года. Увы, молодые люди вскоре расстались.

Другой его суженой была бывшая стриптизёрша Екатерина Король. С ней Венцеславу тоже не удалось сохранить любовь.

После череды неудачных отношений он решает покинуть реалити-шоу.


Реальная жизнь



После проекта Венцеслав встретил Дарью Некрасову, на которой он женился в марте 2020 года.

Дарья терпела непростой характер своего возлюбленного, однако, её не хватило надолго. Их развод активно освещался в СМИ и обсуждался в соцсетях.

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

Некрасова признавалась, что они с мужем постоянно ругались. Девушка выгоняла Венцеслава из квартиры, в которой, помимо них, проживали мама и племянница женщины. В марте 2023 года Дарья подала документы на развод, но Венгржановский отказал ей.
«Он сам предлагал развестись через МФЦ, но потом передумал. Возможно, чтобы отомстить мне. В результате разводиться пришлось через суд. Но первая попытка оказалась неудачной по вине работников, которые не обновили реквизиты для оплаты госпошлины», — цитирует слова Некрасовой «Пятый канал».
Жена заблокировала Венцеслава в мессенджерах. Связь между ними некоторое время поддерживала её мама. Она просила развестись мирным путём, но и ей звезда «Дома-2» отказал. Некрасова второй раз подала заявление в суд.
«Он прислал злобное СМС-сообщение, что ему некогда этим заниматься. Я понимаю, что он делает это специально, чтобы насолить», — рассказывала Дарья про нападки со стороны бывшего возлюбленного.


Возвращение на ТВ



Долгое время Венгржановский не появлялся на телевидении, и лишь в 2017 году вернулся, став героем шоу «Перезагрузка» с Ксенией Бородиной.

Венцеславу кардинально изменили внешность: ему вылечили зубы, сделали новую стрижку, осветлили пряди волос, предложили новый стиль в одежде. Но сохранять обновлённую версию себя он не хотел.

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

По слухам, Венгржановский работал в бутике одежды, который принадлежал продюсеру проекта. После того как подписчики раскрыли его место работы, Венцеслав уволился.


Чем сейчас занимается Венцеслав Венгржановский



Не так давно Венгржановский дал интервью журналу «Дом-2», где поделился, что намерено перестал появляться в публичном пространстве, поскольку захотел оставить жизнь, связанную с реалити-шоу, в прошлом. Он покинул Москву, чтобы насладиться спокойствием и неизвестностью.

Также Венцеслав признался, что его утомили фанаты и их внимание. Его до сих пор приглашают на всевозможные шоу, но соглашается он нечасто.

О своей личной жизни Венгржановский не рассказывает. По словам Венцеслава, серьёзные отношения его пугают.

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

Он не подтвердил слухи о прохождении лечения в психбольнице. Сейчас бывшая звезда «Дома-2» прорабатывает свои травмы с психологами и занимается самообразованием.

Венцеслав ведёт страницу в «Инстаграме»*. У него более 25 тысяч подписчиков и около 900 публикаций. В описании профиля указано, что он предоставляет услуги по рекламе, ведёт корпоративы.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ


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Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»
27 января 2025, 17:46

Анна Асти (Фото: соцсети)

Телеграм-канал SHOT 26 января сообщил, что певица Анна Асти вернула старую цену за свои выступления. Теперь стоимость корпоратива, на котором будет петь Анна, составляет 10 млн рублей.
Ранее певице пришлось снизить стоимость на 3 млн из-за скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

О том, какие ещё требования певица предъявляет к заказчикам, о слитых интимных фотографиях и о возможных пластических операциях, читайте в материале «Радио 1».


Прайс-лист VIP-персоны


Анна Асти также вернула прежние условия проведения мероприятия. Так, певица согласна летать только в бизнес-классе с VIP-проходом, а жить — в пятизвёздочных отелях.

В обязательном списке еды указаны швейцарский шоколад, горячие блюда, фрукты, закуски, элитный алкоголь и фреш с ананасом и сельдереем.

Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах
Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах

За границей Анна требует суточные в размере 200 $ для себя и 100 $ для каждого члена команды, кроме того, певице нужны три сим-карты с безлимитным интернетом.

Съёмки выступления должны быть согласованы, иначе штраф — 1 млн рублей.


«Расколола всё, кроме губ»


По мнению хирурга Александра Каткова, Анна Асти делала ринопластику.
«<…> нос Анны выглядит изящно и утончённо, но от своей первоначальной формы существенно не отличается, просто кончик стал немного уже и тоньше», — рассказал он онлайн-журналу «Страсти».
Хирург добавил, что певица также удалила комки Биша (операция, направленная на изменение формы щёк и скул путём удаления жировых образований между щёчной мышцей и поверхностными мышцами лица) и увеличила углы нижней челюсти.

Анна Асти (Фото: соцсети)

«Овал лица стал более вытянутым, а щёки — незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными», — отметил врач.
В 2021 году Анна сама рассказала, к каким средствам красоты она прибегла и что в себе изменила:
«Губы — сто раз [увеличивала], верхнюю, пока не сделали естественную, альтера, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли, и стало ещё хуже, так что я сейчас на минималках: расколола всё <…>, кроме губ».

Инцидент с фотографиями


На своей странице в соцсети «ВКонтакте» 8 декабря 2024 года Анна Асти сообщила, что в Интернет попали фотографии, на которых она была полностью обнажённой. Кроме них, в Сети было опубликовано видео эротического содержания. Певица утверждала, что это видео не имело к ней никакого отношения, но подтвердила, что снимки принадлежали ей.

Анна Асти со своим мужем Станиславом Юркиным (Фото: соцсети)

Анна назвала произошедшее грубым нарушением её частной жизни и попыткой подорвать её репутацию.
«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — писала артистка.
Она добавила, что отношения с мужем не испортились после данного инцидента.


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Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
27 января 2025, 17:37

Василиса Володина (Фото: соцсети)

Астролог Василиса Володина через почти пять лет после ухода из шоу «Давай поженимся!» вернется на Первый канал и будет работать в паре с Александром Роговым в передаче «Модный приговор».
«Астрология и мода! С 31 января новая соведущая в программе «Модный приговор». Смотрите на Первом Канале», — написала Володина в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2020 году астролог заявила, что больше не будет сниматься в программе «Давай поженимся» вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой из-за конфликта. Володина просила продлить отпуск во время пандемии или дать возможность работать удаленно.

Но Гузеева потребовала, чтобы Володина приезжала в студию.

Теперь же 50-летняя астролог стала соведущей стилиста Александра Рогова.

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#отпуск
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«Иллюзия жизни»: Психоаналитик прокомментировала пристрастие Топалова к ссорам с женой при детях
Психоаналитик Смолярчук: Топалов, ссорясь с женой при детях, показывает пример
27 января 2025, 17:24

Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми (фото: соцсети)

Влад Топалов в одном из шоу-программ рассуждал на семейные темы. В процессе беседы певец рассказал, что они с женой Региной Тодоренко выясняют отношения прямо при детях и считают это нормальным и естественным.
«Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Мне кажется, что дети должны видеть нас разными, и они тогда не будут бояться быть разными», — поделился артист.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что важно понимать, какой была ссора и что под этим подразумевается.

«В нашей русской ментальности ссоры редко бывают интеллигентными, редко имеют форму деликатности, уважения к интересам и границам друг друга, ведь очень часто в русских семьях ссоры превосходят вообще все грани нравственности, морали, насилия и так далее. Что он тут имел ввиду? — расплывчато», — прокомментировала она.

Ссоры родителей как столкновения интересов, по мнению Смолярчук, являются обучающей формой для детей.

«Когда ребенок видит отстаивание своих границ, обоснование своих мыслей, видит, как папа и мама при ссоре остаются людьми и не теряют уважения, доброты, нежности, то это будет плюсом. Если родители ссорятся в спальне, а детям лицемерят и демонстрируют абсолютное миротворчество, это обман, иллюзия жизни — это не обучает детей выживанию в обществе, не обучает стоять за себя и спокойно защищать свои интересы», — объяснила специалист.

Она добавила, что видеть, как родители после ссоры садятся за семейный стол, разговаривают, мирятся, обнимают друг друга — скорее положительный пример для ребенка. Однако это неприменимо к случаям с рукоприкладством и насилием во время ссор.

«Если ребёнок видит, как родители уничижительно скандалят в отношении друг друга, нарушают телесные границы, то у него останется травма отверженности и брошенности. А цивилизованная ссора — это лучшее пособие по сопровождению конфликта», — заключила специалист.

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#насилие
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«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины
Оксана Самойлова назвала самые сексуальные качества мужчины
27 января 2025, 17:17

Оксана Самойлова (Фото: соцсети)

Оксана Самойлова в соцсети перечислила самые сексуальные качества мужчины. По ее мнению, это деньги, успех и чувство юмора.
Свой пост девушка сопроводила несколькими фотографиями с возлюбленным Джиганом. Так она, вероятно, намекнула, что все эти качества нашла в своем мужчине.

При этом некоторые подписчики называли свои варианты, а кто-то написал, что в муже Самойловой самым сексуальным является она сама.
Под постом отметилась Айза-Лилуна Ай.

«Чувство безопасности, юмор и характер золотистого ретривера», — написала она.

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«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову
Сысоева заявила, что Седокова вела себя безнравственно во время съемок шоу
27 января 2025, 17:09

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева сочувствует горю своей коллеги по цеху Анны Седоковой, однако считает, что у той «безнравственное поведение». Как пишет Voice, Сысоева подчеркнула, что Седокову никто не буллил, несмотря на заявления последней.
«Она сделала это, чтобы отвлечь от основной темы — безнравственное поведение замужней женщины. Про ее эффектность никто не спорит... Но игра на камеру вызывает только одну реакцию. Я нигде не пишу грязь про нее. Ни в прошлый раз, ни сейчас. Как бы грязно она себя не вела. Искренне сочувствую этому горю», — сказала Надежда Сысоева.
Артистки вместе снимались в телешоу «Выжить в Дубае», когда Сысоева обвинила Седокову во флирте со своим тогдашним парнем Сашей Стоуном.

По словам Сысоевой, Седокова не захотела обсуждать прошлые разногласия, когда они участвовали в съемках «Выжить в Самарканде».

«И не одна я высказывалась про ее безнравственное поведение», — дополнила Надежда.
Она резюмировала, что слова Анны о буллинге — попытка отвлечь внимание.

Перед этим сообщалось, что сказала Седокова о новом выпуске «Выжить в Самарканде».

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#мир
#россия
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Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой
27 января 2025, 16:57

Анна Уколова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Анна Уколова снялась уже в более 130 кинокартинах. Зрители особенно ее запомнили по комедийному сериалу «Ивановы-Ивановы», где она сыграла простую женщину Лидию. Однако на пути к счастью ей пришлось преодолеть немало трудностей.
О том, как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой и в чем заключается секрет ее семейного счастья, расскажет редакция «Радио 1».

О смерти во время рождения и мечте стать киллером


Анна Уколова родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборно-Симоновском Куйбышевской области. По словам актрисы, она родилась мертвой.

«Меня еле откачали. На вертолете прислали донорскую кровь. Да, я помирала. Счет шел на секунды… Спасли», — рассказала Уколова в передаче «Судьба человека».

В детстве она мечтала отнюдь не о сцене и об успешной карьере актрисы, а о том, чтобы стать киллером. Эта мысль пришла Анне в голову после просмотра фильма «Леон». Девушка даже самостоятельно готовилась к этой профессии — по утрам держала полный кувшин молока и так тренировала руку, чтобы та не дрожала. Стоит отметить, что в дальнейшем Уколова получила юношеский разряд по стрельбе из мелкокалиберной винтовки лежа. По словам актрисы, в годы детства и юности она считала такую профессию — «офигенной», поскольку можно было получить большие деньги за «заказ» плохого человека.

А вот нынешнюю профессию Уколова считает не работой, а даром свыше. Раньше Анна думала, что ей не удастся стать актрисой, однако брат будущей звезды и близкие люди верили в ее талант и наставляли поступать в театральный институт, а еще лучше — отправиться за славой в Москву.

Анна Уколова (Фото: кадр из сериала «Фурцева»)

В 1996 году Уколова легко поступила в ГИТИС, хотя продолжала сомневаться в себе и думала после четвертого курса получить «настоящую» профессию — например, стать агрономом или правоохранителем. По окончании РАТИ—ГИТИС в 2000 году с отличием была принята в труппу Московского государственного «Театра Луны» под руководством Сергея Проханова, где играла в постановке «Чарли Ча».

Не хотела работать в театре


Недолго проработав в театре, решила уйти. Примечательно, что работать в театре у Уколовой не было желания, однако остаться в Москве очень хотелось, поэтому она приняла решение все-таки поступить в Высшую школу милиции. Все изменило предложение о съемках в «Законе» от Алексея Велединского. Уколову также пригласили на пробы в сериал «Каменская 2», снимаемый режиссёром Юрием Морозом. С тех пор Анна активно снимается в кино и сериалах.

Деньги не главное, но не помешают


В поиске своего счастья актриса никогда не гналась за деньгами. Однажды, когда Анна еще играла в театре ГИТИСа на четвертом курсе, приметила в зале постоянного зрителя. Это был мужчина в костюме, который после пригласил Уколову для личного разговора в холл театра. Мужчина заявил, что видит в ней хорошую актрису, поэтому хочет сделать в ее развитие благотворительный взнос. Он попросил приходить Анну раз в неделю к его дому, где она будет получать от охранника конверт с деньгами.

Анна Уколова (Фото: кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»)

И, действительно, каждую неделю Анна приходила со своим однокурсником за конвертом к дому неизвестного «мецената». Полученные деньги будущая артистка тратила со студентами-однокурсниками. По мнению Уколовой, «легкие деньги и тратить надо легко»

Личная жизнь и секрет семейного счастья


В карьере, как и в личной жизни, Анне очень повезло. С бизнесменом Сергеем Пугачевым она познакомилась в 2000 году в баре. С того дня пара вместе. В 2007 году влюбленные поженились, а спустя четыре года у них родился сын Макар.

Недавно актриса поделилась со своей аудиторией секретом счастливой семейной жизни. По ее словам, каждый день необходимо думать о том, что «ты не с мужем и отцом твоих детей, а с любимым парнем, с которым только вчера было первое свидание». Как говорит Анна, женщина всегда должна «немного поддуривать» и при этом оставаться любовницей.

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