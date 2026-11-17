«Бонд. Джеймс Бонд»: поклонники нашли пророческую сцену с Робертом Паттинсоном в «Сумерках»
В «Сумерках» 18 лет назад заметили отсылку к роли Роберта Паттинсона в «Бонде»
Поклонники Роберта Паттинсона обнаружили в фильме «Сумерки» неожиданное совпадение, которое теперь называют предсказанием его будущей роли Джеймса Бонда. На сцену из картины 2008 года обратили внимание после новости об утверждении актёра на роль знаменитого британского агента. Об этом пишет Daily Star.
В эпизоде друзья Беллы Свон обсуждают, куда отправиться на выпускной вечер. Джессика Стэнли в исполнении Анны Кендрик предлагает Монте-Карло, а Эрик Йорки, которого сыграл Джастин Чон, с энтузиазмом раздаёт листовки с отсылкой к фильмам о Бонде.
«Азартные игры. Смокинги. И Бонд. Джеймс Бонд», — произносит герой.И почти сразу после этих слов из автомобиля выходит Эдвард Каллен — персонаж Роберта Паттинсона.
Поводом для повторного обсуждения сцены стало сообщение от 16 ноября: студия Amazon MGM официально объявила об утверждении Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Для 40-летнего актёра это новый масштабный проект после таких известных работ, как «Бэтмен» и вампирская сага «Сумерки».
Пользователи соцсетей пришли в восторг от совпадения и стали шутить, что фильм словно заранее намекнул на будущее актёра.