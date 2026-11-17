17 ноября 2026, 20:30

В «Сумерках» 18 лет назад заметили отсылку к роли Роберта Паттинсона в «Бонде»

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Космополис»)

Поклонники Роберта Паттинсона обнаружили в фильме «Сумерки» неожиданное совпадение, которое теперь называют предсказанием его будущей роли Джеймса Бонда. На сцену из картины 2008 года обратили внимание после новости об утверждении актёра на роль знаменитого британского агента. Об этом пишет Daily Star.





В эпизоде друзья Беллы Свон обсуждают, куда отправиться на выпускной вечер. Джессика Стэнли в исполнении Анны Кендрик предлагает Монте-Карло, а Эрик Йорки, которого сыграл Джастин Чон, с энтузиазмом раздаёт листовки с отсылкой к фильмам о Бонде.





«Азартные игры. Смокинги. И Бонд. Джеймс Бонд», — произносит герой.