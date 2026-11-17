Внешность звезды «Мстителей» и «Дюны» Флоренс Пью вызвала споры
Флоренс Пью оказалась в центре обсуждений из-за своей внешности. Появление звезды фильмов «Дюна» и «Мстители» на церемонии Governors Awards спровоцировало волну слухов о возможных пластических операциях. Пользователи социальных сетей обратили внимание на изменения в облике актрисы и начали строить предположения о вмешательствах.
В частности, некоторые комментаторы предположили, что Пью могла удалить комки Биша, сделать ринопластику и увеличить губы. Сама актриса, судя по представленным данным, эти слухи не подтверждала.
Мнения пользователей разделились. Одни считают, что Флоренс утратила индивидуальные черты внешности, за которые её ценили поклонники, и критикуют предполагаемое стремление следовать популярным бьюти-трендам. Другие, напротив, положительно оценили новый образ актрисы и назвали её внешность ещё более привлекательной.
При этом даже среди тех, кому понравились перемены, звучат замечания о том, что теперь Пью стала менее узнаваемой. Обсуждение её появления на Governors Awards продолжает набирать популярность в соцсетях.
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