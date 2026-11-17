17 ноября 2026, 19:35

Звезду «Мстителей» Флоренс Пью заподозрили в пластических операциях

Флоренс Пью (Фото: Instagram* / @florencepugh)

Флоренс Пью оказалась в центре обсуждений из-за своей внешности. Появление звезды фильмов «Дюна» и «Мстители» на церемонии Governors Awards спровоцировало волну слухов о возможных пластических операциях. Пользователи социальных сетей обратили внимание на изменения в облике актрисы и начали строить предположения о вмешательствах.