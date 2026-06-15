Бонни Тайлер пришла в сознание после остановки сердца

15 июня 2026, 22:44

75-летняя Бонни Тайлер вышла из комы и остаётся в реанимации

Бонни Тайлер (Фото: Instagram* / @bonnietylerofficial)

Бонни Тайлер пришла в сознание после медикаментозной комы, в которую её ввели врачи после остановки сердца. Об этом сообщает The Sun.





Сейчас 75-летняя исполнительница находится в отделении интенсивной терапии больницы в Фару. Несмотря на тяжёлое состояние, врачи отмечают положительную динамику.





«Бонни больше не в коме, но остаётся в тяжёлом состоянии. Хотя оно улучшается, процесс восстановления идёт медленно», — пояснили изданию.