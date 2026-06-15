Бонни Тайлер пришла в сознание после остановки сердца
75-летняя Бонни Тайлер вышла из комы и остаётся в реанимации
Бонни Тайлер пришла в сознание после медикаментозной комы, в которую её ввели врачи после остановки сердца. Об этом сообщает The Sun.
Сейчас 75-летняя исполнительница находится в отделении интенсивной терапии больницы в Фару. Несмотря на тяжёлое состояние, врачи отмечают положительную динамику.
«Бонни больше не в коме, но остаётся в тяжёлом состоянии. Хотя оно улучшается, процесс восстановления идёт медленно», — пояснили изданию.По информации источников, проблемы со здоровьем у артистки начались около месяца назад. Несмотря на сильные боли, она продолжала работать и не сразу обратилась за медицинской помощью. Позже состояние певицы резко ухудшилось, и несколько дней она провела дома в регионе Алгарве.
После этого супруг исполнительницы, Роберт Салливан, доставил её в частную клинику, откуда певицу впоследствии перевели в больницу Фару для дальнейшего лечения и наблюдения врачей.