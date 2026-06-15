«Кто-то нас специально хочет развести»: Иосиф Пригожин опроверг слухи о разводе с Валерией

15 июня 2026, 21:48

Пригожин резко отреагировал на сообщения о расставании с Валерией

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* / @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся разводе с супругой, Валерия. Продюсер заявил, что эта информация не соответствует действительности и является очередным слухом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





Он отметил, что подобные сообщения появляются регулярно, однако супруги уже перестали обращать на них внимание. По словам Пригожина, неизвестные продолжают распространять недостоверные сведения о его семье.





«Я не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то нас специально хочет развести. Кому-то нечего делать. Честно говоря, мы уже просто не реагируем на эти вопросы, журналисты по этой теме постоянно трезвонят. Мы даже трубку бросаем, когда слышим этот вопрос», — сказал Пригожин.