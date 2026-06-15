«Работаю в поте лица»: Прохор Шаляпин показал свой день на отдыхе
Прохор Шаляпин пожаловался на «тяжёлые будни» у бассейна
Прохор Шаляпин с присущей ему самоиронией продемонстрировал подписчикам, как проходит его «рабочий день». Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, артист проводит время у бассейна, наслаждаясь солнечной погодой и отдыхом.
Шоумен в шутливой манере рассказал, что якобы трудится без отдыха, хотя окружающая обстановка скорее напоминает курорт, чем офис или съёмочную площадку.
«Как видите, я сегодня на работе, работаю в поте лица. Привет большой вам из бассейна, очень теплый бассейн, солнечная погода и замечательная нега в этом месте», — поделился Прохор.Поклонники традиционно оценили фирменный юмор артиста. Дополняли образ солнцезащитные очки и пляжная экипировка, что только усилило контраст между словами о тяжёлом труде и атмосферой беззаботного отдыха.