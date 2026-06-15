Ревва и Лоза поспорили о нейросетях: один требует маркировки, другой говорит об отсутствии души

15 июня 2026, 20:45

Ревва предложил отделить музыку ИИ от творчества людей

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва высказался о влиянии искусственного интеллекта на музыкальную индустрию. По мнению артиста, произведения, созданные с помощью нейросетей, не должны конкурировать с работами людей на равных условиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на площадке ВТБ Арена он заявил, что такой контент необходимо специально маркировать и выделять в отдельные рейтинги.





«Не должен робот сражаться против человека, должна быть маркировка, что это создано искусственным интеллектом. И должны быть отдельные чарты — тогда будет по-честному», — высказался артист.