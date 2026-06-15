Ревва и Лоза поспорили о нейросетях: один требует маркировки, другой говорит об отсутствии души
Ревва предложил отделить музыку ИИ от творчества людей
Александр Ревва высказался о влиянии искусственного интеллекта на музыкальную индустрию. По мнению артиста, произведения, созданные с помощью нейросетей, не должны конкурировать с работами людей на равных условиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на площадке ВТБ Арена он заявил, что такой контент необходимо специально маркировать и выделять в отдельные рейтинги.
«Не должен робот сражаться против человека, должна быть маркировка, что это создано искусственным интеллектом. И должны быть отдельные чарты — тогда будет по-честному», — высказался артист.Своим мнением поделился и Юрий Лоза. Музыкант признался, что использует технологии искусственного интеллекта в работе над звуком и аранжировками, однако скептически относится к попыткам заменить ими творческий процесс.
Так, оба артиста признают пользу технологий как инструмента, но считают, что творчество человека и контент, созданный нейросетями, должны существовать по разным правилам.