Алана Мамаева рассказала, как избавляется от лишних килограммов
Алана Мамаева рассказала в соцсетях, как реагирует на изменения в весе. По словам модели, она предпочитает не откладывать работу над собой и сразу возвращается к тренировкам.
Мамаева призналась, что недавно набрала три лишних килограмма. Вместо жёстких диет она решила сделать ставку на физическую нагрузку и отправилась в спортзал, где сосредоточилась на упражнениях для ног, в том числе на выпадах.
Алана не раз говорила, что поддерживать форму ей помогает активный образ жизни. По её мнению, именно регулярные тренировки позволяют быстрее вернуться к привычному весу без радикальных методов похудения.
Ранее Наталья Рудова рассказала в соцсетях, как поддерживает стройную фигуру. По словам актрисы, главный секрет её формы — строгий режим питания в сочетании с регулярными тренировками.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России