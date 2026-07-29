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Алана Мамаева рассказала, как избавляется от лишних килограммов

Алана Мамаева после набора трёх килограммов сразу отправилась в спортзал
Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Алана Мамаева рассказала в соцсетях, как реагирует на изменения в весе. По словам модели, она предпочитает не откладывать работу над собой и сразу возвращается к тренировкам.



Мамаева призналась, что недавно набрала три лишних килограмма. Вместо жёстких диет она решила сделать ставку на физическую нагрузку и отправилась в спортзал, где сосредоточилась на упражнениях для ног, в том числе на выпадах.

Алана не раз говорила, что поддерживать форму ей помогает активный образ жизни. По её мнению, именно регулярные тренировки позволяют быстрее вернуться к привычному весу без радикальных методов похудения.

Ранее Наталья Рудова рассказала в соцсетях, как поддерживает стройную фигуру. По словам актрисы, главный секрет её формы — строгий режим питания в сочетании с регулярными тренировками.

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