Алана Мамаева рассказала, как избавляется от лишних килограммов

29 июля 2026, 12:33

Алана Мамаева после набора трёх килограммов сразу отправилась в спортзал

Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Алана Мамаева рассказала в соцсетях, как реагирует на изменения в весе. По словам модели, она предпочитает не откладывать работу над собой и сразу возвращается к тренировкам.