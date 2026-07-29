29 июля 2026, 11:47

Киркоров переместил прах матери и бабушки из Болгарии на Троекуровское кладбище

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Народный артист РФ Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию подтвердила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.