Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище
Народный артист РФ Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию подтвердила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.
Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник, 28 июля, Филипп Киркоров перезахоронил урны с прахом своей матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. По его распоряжению останки были перевезены из Болгарии и размещены рядом с могилой его отца Бедроса Киркорова.
Церемония прошла без посторонних лиц: артист предпочёл уединение и не допустил публичности, желая провести этот день в окружении только самых близких людей. В соответствии с православными традициями, когда урны были опущены в землю, Филипп перекрестился и бросил в могилу три горсти земли. На могиле Бедроса Киркорова уже установлено гранитное основание, а в скором времени там планируется установка памятника.
Певец рассказал, что он тщательно выбирал эскиз памятника, и в итоге остановился на проекте, который символизирует историю глубокой любви его родителей — Бедроса и Виктории Киркоровых.
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