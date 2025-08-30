«Прокатились по Подмосковью»: Максим Галкин* вспомнил о дружбе с Настей Ивлеевой

Достижения.рф

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Российский шоумен Максим Галкин*, проживающий за пределами России, поделился в своём личном блоге архивными кадрами с блогером Анастасией Ивлеевой.



В опубликованном видео Галкин* находится в пригородной электричке, где шутливо изображает криминального персонажа. Для создания образа он использовал кожаную куртку и фетровую кепку.

«Граждане, мы тут немного прокатились по Подмосковью. Настроение отличное. Вагон не личный, просто маршрут немноголюдный. За окном Подмосковье, а в душе — столица», — заявил юморист.
На другом фрагменте шоумен и Ивлеева, одетая в розовый пуховик и леггинсы, изображены рядом с железнодорожными путями, где подбрасывают пластиковую бутылку, сидя на корточках.

Однако, подписчики в комментариях неоднозначно отреагировали на публикацию. Многие высказали мнение, что шоумен ностальгирует по прошлой популярности в России.

*признан Минюстом РФ иноагентом.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

