«Прокатились по Подмосковью»: Максим Галкин* вспомнил о дружбе с Настей Ивлеевой

30 августа 2025, 15:23

Максим Галкин* нарвался на критику за фото с Настей Ивлеевой

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Российский шоумен Максим Галкин*, проживающий за пределами России, поделился в своём личном блоге архивными кадрами с блогером Анастасией Ивлеевой.





В опубликованном видео Галкин* находится в пригородной электричке, где шутливо изображает криминального персонажа. Для создания образа он использовал кожаную куртку и фетровую кепку.

«Граждане, мы тут немного прокатились по Подмосковью. Настроение отличное. Вагон не личный, просто маршрут немноголюдный. За окном Подмосковье, а в душе — столица», — заявил юморист.

