Павел Воля поделился, как завоевывал сердце Ляйсан Утяшевой

30 августа 2025, 15:33

Воля рассказал, что Утяшева долго отказывалась от приглашений в ресторан

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже почти 13 лет состоят в браке и воспитывают двоих детей — 12-летнего Роберта и 10-летнюю Софию. Пара по праву считается одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе. Недавно телеведущий рассказал, как начинались их отношения.





По словам Воли, сначала их с Ляйсан связывала крепкая дружба. Он поддержал гимнастку в трудный период её жизни, когда она потеряла мать. Постепенно между ними начали развиваться романтические чувства, однако они не спешили — старались лучше узнать друг друга.





«Мы долго дружили, потом у нас были долгие по-настоящему романтические отношения. Чтобы вы понимали, я пошел с ней в ресторан, наверное, на 12-м или 13-м свидании» — рассказал Павел Воля в выпуске «Шоу Воли» во время беседы с экспертом по отношениям Сатьей Дасом.