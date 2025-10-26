«Грудью кормила больше трёх лет»: Светикова удивила откровением о своей фигуре

26 октября 2025, 20:57

Светлана Светикова рассказала о восстановлении фигуры после третьих родов

Светлана Светикова (Фото: Instagram* @svetikova_music)

Певица Светлана Светикова рассказала в личном блоге о своей фигуре после рождения третьего ребёнка и ответила на критику.





Светикова сообщила, что быстро вернула форму после родов. Она не прибегала к помощи суррогатной матери или косметическим процедурам. Артистка объяснила сохранение фигуры длительным грудным вскармливанием и отметила роль генетики, питания и спорта.



Певица заявила, что устала от стереотипов о теле после родов. Она считает, что многие женщины зря боятся беременности.

«Главное — любовь к себе, движение и внутреннее спокойствие. В моём окружении самые красивые и уверенные женщины — это мамы троих и больше детей. Они женственные, активные и без выдуманных комплексов», — подчеркнула Светлана.

