«Грудью кормила больше трёх лет»: Светикова удивила откровением о своей фигуре
Светлана Светикова рассказала о восстановлении фигуры после третьих родов
Певица Светлана Светикова рассказала в личном блоге о своей фигуре после рождения третьего ребёнка и ответила на критику.
Светикова сообщила, что быстро вернула форму после родов. Она не прибегала к помощи суррогатной матери или косметическим процедурам. Артистка объяснила сохранение фигуры длительным грудным вскармливанием и отметила роль генетики, питания и спорта.
Певица заявила, что устала от стереотипов о теле после родов. Она считает, что многие женщины зря боятся беременности.
«Главное — любовь к себе, движение и внутреннее спокойствие. В моём окружении самые красивые и уверенные женщины — это мамы троих и больше детей. Они женственные, активные и без выдуманных комплексов», — подчеркнула Светлана.Артистка добавила, что предпочитает естественность и не использует ботокс, так как считает это более привлекательным.