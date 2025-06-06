«Разрыв сердечка»: Екатерина Варнава стала крестной матерью
Екатерина Варнава стала крестной матерью ребенка Светланы Устиновой
Екатерина Варнава стала крестной матерью ребенка Светланы Устиновой и Ильи Стюарта. Об этом стало известно благодаря фотографии, опубликованной звездой «Бумера» в социальной сети, очевидно, после крестин. Об этом пишет Super.
«Моя прекрасная Катя. Фея!» — подписала Устинова снимок с Варнавой.Звезда Comedy Woman также не осталась в стороне, прокомментировав под постом подруги свой новый статус.
«Разрыв сердечка. Просто любовь», — написала она.Известно, что Светлана родила в США в декабре прошлого года. Первый снимок с новорожденным опубликовал ее супруг. Пол малыша ни новоиспеченные родители, ни кто-либо из их близкого окружения так и не раскрыл. К слову, Екатерина была одной из первых, кто поздравил пару с появлением первенца на свет.
«Ну я умру сейчас точно. Мое сердце разрывается от такого. Невероятные», — расчувствовалась она тогда.