«Разрыв сердечка»: Екатерина Варнава стала крестной матерью

06 июня 2025, 09:21

Екатерина Варнава стала крестной матерью ребенка Светланы Устиновой

Екатерина Варнава (Фото: Телеграм/VarnavaEkaterina)

Екатерина Варнава стала крестной матерью ребенка Светланы Устиновой и Ильи Стюарта. Об этом стало известно благодаря фотографии, опубликованной звездой «Бумера» в социальной сети, очевидно, после крестин. Об этом пишет Super.







«Моя прекрасная Катя. Фея!» — подписала Устинова снимок с Варнавой.

«Разрыв сердечка. Просто любовь», — написала она.

«Ну я умру сейчас точно. Мое сердце разрывается от такого. Невероятные», — расчувствовалась она тогда.