Прохор Шаляпин рассказал о своем участии в шоу «Пятеро на одного» и личной жизни

06 июня 2025, 09:05

Шаляпин рассказал о своей тактике в игре «Пятеро на одного»

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram-канал @aChaliapin)

Артист Прохор Шаляпин стал участником популярного развлекательно-интеллектуального шоу «Пятеро на одного» на телеканале «Россия». Выпуск с его участием выйдет в эту субботу. В интервью изданию «СтарХит» Прохор поделился своими эмоциями от участия в программе, отметив, что ценит интеллект и талант других участников.





Шаляпин рассказал о своей тактике в игре, подчеркнув, что лучше полагаться на интуицию, чем готовиться заранее. Он также отметил, что его сердце в данный момент закрыто для новых отношений, и он предпочитает сохранять личную жизнь в тайне.



Интересный момент: артист намекнул на то, что стал папой, однако уточнил, что участвовал в этом как донор. Прохор также поддерживает связь с родными своей покойной супруги Татьяны Дэвис, которая ушла из жизни в 2021 году из-за коронавируса, и делится с ними своими новостями.





«С родными Тани Дэвис мы периодически списываемся, я рассказываю им все свои новости. Они мне рассказывают, как живут. Достаточно скромно и сдержанно, кстати. Супруги потеряли любимую дочь, уже четвертый год без Тани, к сожалению, не проходит боль в сердцах родителей. Они переживают и страдают так, как будто это произошло вчера», — сказал он.