«Все это пугает»: как смерть отца повлияла на жизнь актера Юрия Насонова
Актер Насонов отрицает связь смерти отца в аварии с нежеланием водить машину
Юрий Насонов рассказал, как смерть отца в автокатастрофе повлияла на его жизнь. В интервью журналу «Атмосфера» актер признался, что не помнит моменты, когда отец был жив, поскольку потерял его в трехлетнем возрасте.
Он отрицает, что его нежелание водить машину напрямую связано с семейной трагедией. Его пугают не обстоятельства гибели отца, а громадная ответственность.
«Нет, и даже не тянет. Уверен, что если сяду за руль, то буду водить хорошо, но пока меня все это пугает. Это же громадная ответственность», — объяснил актер.Звезда фильма «Майор Гром: Чумной доктор» также отметил, что в детстве он не страдал от недостатка внимания, воспитания или заботы. Мать во второй раз вышла замуж, и у него появился отчим Стас, с которым он быстро сдружился. А после на свет появился и младший брат.
«Горжусь, что нам со Стасом удалось настолько гармонично выстроить отношения», — добавил Насонов.К слову, родные артиста видят в нем черты отца. По его словам, сходство проявляется в жестах и характере.
«Он был шутником, таким драйвовым парнем, душой компании. И я чувствую эти проявления в себе», — сказал он в беседе с WomanHit.ru.*Запрещен в РФ