«Все это пугает»: как смерть отца повлияла на жизнь актера Юрия Насонова

06 июня 2025, 08:58

Актер Насонов отрицает связь смерти отца в аварии с нежеланием водить машину

Юрий Насонов (Фото: Инстаграм*/nason_0ff)

Юрий Насонов рассказал, как смерть отца в автокатастрофе повлияла на его жизнь. В интервью журналу «Атмосфера» актер признался, что не помнит моменты, когда отец был жив, поскольку потерял его в трехлетнем возрасте.





Он отрицает, что его нежелание водить машину напрямую связано с семейной трагедией. Его пугают не обстоятельства гибели отца, а громадная ответственность.

«Нет, и даже не тянет. Уверен, что если сяду за руль, то буду водить хорошо, но пока меня все это пугает. Это же громадная ответственность», — объяснил актер.

«Горжусь, что нам со Стасом удалось настолько гармонично выстроить отношения», — добавил Насонов.

«Он был шутником, таким драйвовым парнем, душой компании. И я чувствую эти проявления в себе», — сказал он в беседе с WomanHit.ru.