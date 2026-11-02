Боня раскрыла планы на новую экспедицию: телеведущая снова хочет взойти на Эверест
Виктория Боня отправилась в Гималаи, где сейчас готовится к восхождению на гору Ама-Даблам вместе с новым знакомым. О поездке телеведущая рассказала в опубликованном блоге видео, показав подписчикам впечатляющие горные пейзажи. По её словам, добраться до вершины они рассчитывают примерно через неделю.
С Константином Боня познакомилась всего два месяца назад на бизнес-тренинге. Несмотря на то что они знают друг друга совсем недолго, у них нашлись общие интересы, и они решили вместе отправиться в горную экспедицию.
Во время рассказа о поездке телеведущая неожиданно поделилась ещё одной целью. Оказалось, что на 2027 год она уже планирует новую экспедицию и намерена во второй раз попробовать покорить Эверест.
«Это, кстати, я нигде еще не говорила. Это впервые я говорю о том, что на второй раз иду на Эверест в следующем году», — призналась Боня.Она также отметила, что случайные знакомства порой перерастают в неожиданные совместные проекты. По мнению Виктории, особенно ценно встречать людей, с которыми совпадают интересы и взгляды на жизнь.