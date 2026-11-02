Джонни Депп заработал более €3,5 млн на продаже своих картин
Коллекция графических работ Джонни Деппа вызвала огромный ажиотаж среди покупателей. Актёр представил серию «Amigos y Héroes» в галерее Castle Fine Art, и уже через несколько часов все 780 литографий были проданы. Из-за высокого спроса даже сайт галереи временно перестал работать. Общая выручка от продажи превысила 3,5 миллиона евро. Об этом сообщили в соцсетях галереи.
Поклонникам предложили два варианта покупки: один принт стоил 5 тысяч евро, а комплект из четырёх работ — 18 тысяч евро. К вечеру коллекция была полностью распродана.
В серию вошли четыре портрета известных личностей, оказавших влияние на жизнь и творчество Деппа. Среди них — музыканты Кит Ричардс и Боб Дилан, а также актёры Аль Пачино и Элизабет Тейлор. Представители Castle Fine Art отметили, что в работах актёра сочетаются элементы поп-арта и стрит-арта, а его художественную манеру отличает свобода исполнения.
Сам Джонни Депп признался, что много лет рисовал исключительно для себя и не стремился демонстрировать свои произведения широкой публике. Продажа «Amigos y Héroes» стала одной из заметных возможностей представить его творчество коллекционерам.
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