Джонни Депп заработал более €3,5 млн на продаже своих картин

02 ноября 2026, 12:46

Актёр Джонни Депп распродал 780 литографий за несколько часов

Джонни Депп (Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»)

Коллекция графических работ Джонни Деппа вызвала огромный ажиотаж среди покупателей. Актёр представил серию «Amigos y Héroes» в галерее Castle Fine Art, и уже через несколько часов все 780 литографий были проданы. Из-за высокого спроса даже сайт галереи временно перестал работать. Общая выручка от продажи превысила 3,5 миллиона евро. Об этом сообщили в соцсетях галереи.