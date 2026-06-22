Боня решила заработать на горах: элитное восхождение на Манаслу принесёт ей миллионы

22 июня 2026, 15:47

Виктория Боня запускает дорогостоящую экспедицию в Гималаи

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Покорение Эвереста стало для Виктории Бони не только личным достижением, но и началом нового проекта. Телеведущая и блогер решила превратить свою любовь к горам в бизнес и организовать собственную экспедицию на Манаслу — одну из самых высоких вершин мира, высота которой превышает 8 тысяч метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».