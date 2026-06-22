Боня решила заработать на горах: элитное восхождение на Манаслу принесёт ей миллионы
Покорение Эвереста стало для Виктории Бони не только личным достижением, но и началом нового проекта. Телеведущая и блогер решила превратить свою любовь к горам в бизнес и организовать собственную экспедицию на Манаслу — одну из самых высоких вершин мира, высота которой превышает 8 тысяч метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Участникам такого путешествия придётся заплатить немалую сумму: базовое участие в восхождении начинается от 25 тысяч евро с человека. Для тех, кто хочет отправиться в горы с максимальным уровнем комфорта, предусмотрены VIP-пакеты стоимостью около 50 тысяч евро.
При этом количество мест в группе будет ограничено — всего десять участников. Если все слоты будут заняты, проект может принести Боне доход более 20 миллионов рублей.
Теперь альпинизм для телеведущей — не только испытание силы и выносливости, но и возможность создать собственный премиальный туристический проект.
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