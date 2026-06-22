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Боня решила заработать на горах: элитное восхождение на Манаслу принесёт ей миллионы

Виктория Боня запускает дорогостоящую экспедицию в Гималаи
Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Покорение Эвереста стало для Виктории Бони не только личным достижением, но и началом нового проекта. Телеведущая и блогер решила превратить свою любовь к горам в бизнес и организовать собственную экспедицию на Манаслу — одну из самых высоких вершин мира, высота которой превышает 8 тысяч метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Участникам такого путешествия придётся заплатить немалую сумму: базовое участие в восхождении начинается от 25 тысяч евро с человека. Для тех, кто хочет отправиться в горы с максимальным уровнем комфорта, предусмотрены VIP-пакеты стоимостью около 50 тысяч евро.

При этом количество мест в группе будет ограничено — всего десять участников. Если все слоты будут заняты, проект может принести Боне доход более 20 миллионов рублей.

Теперь альпинизм для телеведущей — не только испытание силы и выносливости, но и возможность создать собственный премиальный туристический проект.

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Софья Метелева

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