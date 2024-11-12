Борьба с алкогольной зависимостью и рак: что известно о здоровье Юрия Николаева, попавшего в реанимацию после обморока

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Биография Юрия Николаева
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. С 1975 по 1991 год он вел одну из самых популярных передач — «Утренняя почта». Зрители хорошо помнят его как ведущего «Голубого огонька» и программы «Песни года». В 1996 году Николаев создал и реализовал на экране первую национальную премию детского творчества «Призвание».
С 2006 по 2008 год он вел телешоу «Танцы на льду» и «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». С сентября 2009 года Николаев был ведущим программы «Достояние Республики» на «Первом канале», а с 2013 по 2014 год — программы «В наше время».
Николаев также известен как основатель продюсерской компании «ЮНИКС» и один из продюсеров программы «Угадай мелодию». Он удостоен множества наград, включая премии Муз-ТВ, Орден Дружбы, Почетную грамоту Президента и звание Народного артиста.
Борьба с тяжелой болезнью
В последние годы Юрий Николаев практически не появляется на телевидении. В 2007 году ему поставили диагноз рак кишечника. Большую часть времени он проводит в своем загородном доме под Москвой вместе с супругой. По словам артиста, болезнь время от времени отступает, а поддержка семьи и вера помогают ему справляться с недугом.
«Каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все свои грехи. Я не задаю вопросов о том, почему это происходит, ведь я осознаю свои недостатки. Я благодарен Господу за то, что он позволяет мне жить», — поделился Николаев в программе «Судьба человека».
Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Алкогольная зависимость
Слава и популярность Николаева в какой-то момент обернулись для него серьезной проблемой. Частые приглашения в рестораны и застолья привели к развитию алкогольной зависимости. Это негативно сказалось как на его семье, так и на профессиональной деятельности. Съемки в состоянии опьянения стали для него привычным делом, и был случай, когда он вышел в эфир «Первого канала» в нетрезвом состоянии.
«Меня отправляли на такси домой и требовали, чтобы водитель после приехал и отчитался. Начались проблемы на работе. Меня простили один раз, второй... Я понимал, что будет момент, когда меня не простят», — вспоминал актер непростые времена.
Личная жизнь Юрия Николаева
Юрий Николаев был женат дважды. Его первой супругой стала однокурсница Галина, но их брак продлился всего около двух лет. После развода она вышла замуж снова.
В 1975 году Николаев женился на экономисте Элеоноре Николаевой. Пара до сих пор вместе, но детей у них нет, о чем артист очень сожалеет.
«Это наша большая беда. Мы никогда не делали абортов, просто, пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось», — делился он в интервью.
Заявление об СВО
Актер негативно относится к звездам, покинувшим Россию после начала специальной военной операции. «Кто уехал, я считаю, — тот против нас. Значит, ему (или ей) уже не будет обратной дороги в Россию. Тем более должны быть закрыты телевидение, радио и все концертные площадки», — считает Николаев.
Он также выразил недоумение по поводу того, как в столь тяжелый период, когда идет спецоперация, люди веселятся в караоке-барах, а артисты получают награды. В прошлом году Николаев отказался отмечать свое 75-летие, считая это неуместным.
«До сих пор запускают салюты, танцуют люди и делают вид, будто нет никакой СВО и не гибнут ребята. Я этого не понимаю», — говорил он в одном из интервью.
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