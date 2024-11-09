«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной

Актриса Мария Шукшина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Дочка-бодибилдер Марии Шукшиной
Мария Шукшина познакомилась с первым мужем ещё в институте, в середине 80-х. Её сокурсник Артём Трегубенко романтично ухаживал за ней и смог покорить сердце актрисы. Студенческий роман привёл к браку, который, правда, быстро закончился. Однако у пары 2 июля 1989 года родилась Анна.
Анна — единственная дочь актрисы и самая старшая из её детей. Девушка часто оказывается в центре скандалов, связанных с семейным имуществом, и не раз подливала масла в огонь, конфликтуя со своей известной бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
У Марии сложные отношения с дочерью, общаются они редко. Всё из-за того, что актрисе не понравилось, что дочь решила вынести семейный конфликт на всеобщее обозрение в популярном ток-шоу. Шукшина была против этого, но Анна не прислушалась к матери и рассказала всей стране о причинах продажи квартиры своей знаменитой бабушки. Мария сообщила, что ее дочь согласилась выдать семейные тайны всего за два миллиона рублей.
Долгое время дочь Шукшиной жила вместе со своей бабушкой в просторной четырёхкомнатной квартире, доставшейся Лидии Федосеевой-Шукшиной от покойного супруга. Мария и её сестра Ольга несколько лет конфликтовали и не могли решить кому достанется недвижимость. Анна же решила продать свою долю в квартире знаменитой бабушки всего за 5 миллионов, в то время как квартира стоит 15. Кроме того, покупателем стал её бывший возлюбленный, которого мама и бабушки девушки не любили и считали террористом.
Этот случай вызвал большой общественный резонанс: родственники участвовали в различных телепередачах, где публично ссорились из-за квадратных метров в Москве и творческого наследия Василия Шукшина. Анна призналась, что это повлияло на её актёрскую карьеру и о съёмках в кино пришлось забыть.
На сегодняшний день Анна чаще обсуждается из-за своего нового увлечения: из-за сложностей с актёрской карьерой девушка заинтересовалась фитнесом. Родственники не поддерживают увлечение Анны. По мнению её семьи, девушка использует бодибилдинг как способ уйти от реальности.
Дочь Шукшиной подтверждает, что в детстве столкнулась с проблемой жестокого обращения со стороны матери. Девушка рассказывает о случаях домашнего насилия и о том, что к её братьям мать относилась иначе — их мать никогда не била.
«Мать меня очень сильно била за уроки, иногда дело доходило до кровотечения из носа. Еще, мне мать никогда не давала деньги, лишь только на день рождения. А братьям она всегда давала деньги легко и на что угодно», — рассказала Анна на одном из ток-шоу.Девушка признаётся, что из-за такого отношения матери она всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком. На данный момент она не поддерживает связь со своими младшими братьями.
«В детстве я старалась быть ближе, обнять её или поцеловать, но всегда выбирала не тот момент», — сообщила дочь Шукшиной.Сейчас девушка воспитывает сына Вячеслава и никак не зависит от своей звёздной семьи: ни финансово, ни морально.
Спорт был интересен Анне с детства, но всерьёз заняться тренировками она решила после рождения ребёнка, чтобы сбросить лишний вес. В прошлом году она весила 92 килограмма, но сегодня её тело изменилось ещё больше.
«Это была самая значительная личная трансформация — я себя очень сильно полюбила. В зеркале я вижу свою мечту, которая стала реальностью, и это вызывает у меня огромные эмоции», — рассказала Анна.Со звёздной мамой девушка последний раз виделась в 2021 году.
«Мама тогда грубо сказала, что я мужчина. Мы даже поздороваться не успели, это было вместо приветствия», — рассказала она.
Сын, бросивший своего ребёнка
Другой проблемный наследник в семье Шукшиной — её 26-летний сын Макар, которого Мария родила от второго супруга Алексея Касаткина.
Как и у его старшей сестры Анны, у Макара было трудное детство из-за развода родителей. Мария и Алексей разошлись, когда мальчику было два года. В это время между бывшими супругами началась серьёзная борьба за опеку над сыном. В итоге Алексей забрал ребёнка и отказался возвращать его матери. Актриса сразу же обратилась в полицию и ей удалось быстро вернуть Макара. После этого Алексей перестал пытаться забрать мальчика и почти прекратил с ним общаться.
По словам Марии, Макар был трудным ребёнком и его даже хотели отправить в кадетский корпус.
В двадцать лет молодой человек начал встречаться с девушкой по имени Фрейя Зильбер. Вскоре она забеременела от него и у пары родился сын, которого назвали Марком. Однако молодой отец решил не связывать себя узами брака с матерью ребёнка и впоследствии оставил её одну с малышом.
В 2017 году на федеральном канале вышел выпуск передачи, где главной героиней стала бывшая девушка наследника звёздной семьи. Во время эфира девушка рассказала, что Макар выгнал её из дома, когда она была беременна. Кроме того, он считал, что ребёнок не от него, однако тест ДНК доказал его отцовство.
На этой же передаче Зильбер сообщила, что парень избивал её, когда та была беременна, а также злоупотреблял наркотиками. Позднее квартиру Макара обыскали правоохранительные органы. Они ничего такого не нашли и слова Фрейи не подтвердились.
Шукшина утверждает, что Макар не виделся с сыном из-за Зильбер.
«По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только по сценарию! Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка! В конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» — рассказала актриса.В 2018 году стало известно о романе Макара Касаткина с косметологом Илоной Александровой, но их союз просуществовал всего четыре года. В 2022 году Илона сообщила о разрыве отношений. По её словам, Марк не нужен ни Макару, ни его маме Фрейе. Однако сама Илона старается общаться с мальчиком, так как успела полюбить его как родного.
«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват», — рассказала «СтарХиту» Александрова.
Двойняшки Фома и Фока
В июле 2005 года актриса и её гражданский муж, юрист и бизнесмен Борис Вишняков, стали счастливыми родителями двух очаровательных мальчиков-близнецов. Звёздная мама выбрала для них редкие и необычные имена, которые происходят от древнеславянских корней: Фома и Фока.
Несмотря на рождение двойняшек, брак Шукшиной и Вишнякова распался. Родители долгое время вели судебные споры о месте проживания мальчиков. В результате суд принял решение, что наследники должны остаться с матерью. И хотя отец не живёт вместе с сыновьями, он активно участвует в их жизни и воспитании.
В интервью Дмитрию Гордону Мария объяснила, почему дала своим младшим сыновьям такие редкие имена. Актриса поделилась историей о том, как её сестра, когда Мария была беременна, ездила к старцу.
«Сестра сказала старцу: "Маша беременна". На что он ей ответил: "Фома и Фока". При этом, не уточняя ни пол, ни количество детей в животе», — сказала артистка.Также телеведущая рассказала, что последняя беременность протекала тяжело, она много времени проводила в постели и сильно набрала вес.
Мария с ранних лет двойняшек старалась не показывать их широкой публике, чтобы оградить от стресса. Актриса лишь иногда публикует фотографии с Фомой и Фокой в социальных сетях, рассказывая подписчикам об их успехах.
В 2024 году двойняшкам исполнилось по 19 лет. Они оба увлекаются боксом, как и их старший брат Макар. Их мама поддерживает это увлечение и всегда готова поддержать сыновей.
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