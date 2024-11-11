«Сбежала от бухого отца»: в чем Марата Башарова обвинила его дочь и о каком позорном пороке артиста стало известно

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Новый роман и старые пристрастия
Актриса Ася Борисова стала новой избранницей Марата Башарова около года назад. Пара часто выходит вместе в свет, публично заявляя о том, что готова узаконить отношения. Казалось бы, личная жизнь актера начала налаживаться, а репутация дебошира уже практически осталась в прошлом, как вдруг, его 20-летняя дочь сделала скандальное заявление. Девушка обвинила отца в алкогольной зависимости.
«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад. Я спала 15 часов... Проснулась и ко мне начал докапываться бухой отец», — сообщила Амели в своих социальных сетях.
Реакция Башарова на обвинения дочери
Для артиста откровения наследницы стали настоящим ударом.
В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» артист поспешил заверить, что это недостоверная информация, а аккаунт его дочери ведет другой человек.
Предыдущие браки
Известно, что Марат Башаров дважды состоял в официальном браке. Оба союза были недолгими и закончились громкими скандалами. Первая супруга Екатерина Архарова попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга всего через несколько месяцев после свадьбы.
Ситуация повторилась и со второй женой Елизаветой Шевырковой. Они развелись после того, как Марат жестоко избил ее. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Актер признался, что его неадекватное поведение всегда было связано с алкоголем, однако заверил, что давно оставил эту вредную привычку.
«Меня наказывают и будут наказывать. Это, конечно, тяжело переживать. Во-первых, ты теряешь финансовую стабильность и не можешь нормально жить. Во-вторых, невероятно приятно выходить к зрителям, находиться на площадке и слышать команду «мотор». Когда этого лишают, это действительно болезненно», — делился переживаниями артист.
Читайте также:
Чуть не лишилась зуба: за что на Лолиту напали «50 лбов» из «Русской общины» в Ярославле, связь с «Голой вечеринкой» и СВО
«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной
«Лабуда, ты просто дура»: танцы для боевиков ВСУ, жадность и песни на русском языке — что еще шокировало украинцев?