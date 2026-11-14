«Борьба с раком»: Лерчек обратилась к Владимиру Путину после помилования

14 ноября 2026, 13:35

Блогерша Лерчек со слезами поблагодарила Владимира Путина за помилование

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые публично прокомментировала своё помилование. После новости о решении Владимира Путина освободить её от назначенного наказания блогерша опубликовала в личном блоге видеообращение к президенту. Во время записи Валерия не смогла сдержать слёз и поблагодарила главу государства от себя и всей семьи.





Чекалина призналась, что никогда не предполагала, что однажды будет записывать личное обращение к президенту. По её словам, принятое решение имеет для неё гораздо большее значение, чем просто освобождение от наказания: теперь она может надеяться на возможность жить и оставаться рядом с близкими.



