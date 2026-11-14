«Борьба с раком»: Лерчек обратилась к Владимиру Путину после помилования
Блогерша Лерчек со слезами поблагодарила Владимира Путина за помилование
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые публично прокомментировала своё помилование. После новости о решении Владимира Путина освободить её от назначенного наказания блогерша опубликовала в личном блоге видеообращение к президенту. Во время записи Валерия не смогла сдержать слёз и поблагодарила главу государства от себя и всей семьи.
Чекалина призналась, что никогда не предполагала, что однажды будет записывать личное обращение к президенту. По её словам, принятое решение имеет для неё гораздо большее значение, чем просто освобождение от наказания: теперь она может надеяться на возможность жить и оставаться рядом с близкими.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео с личным обращением к вам. Я хочу поблагодарить вас от моей семьи, от себя лично за вашу доброту и за то, что дали мне помилование. На самом деле это не просто помилование. Это значит больше для меня, это значит возможность жить, возможность быть рядом с моими самыми любимыми людьми. Спасибо вам большое. Дальше начинается моя самая главная борьба в моей жизни — борьба с раком», — высказалась Валерия.В конце обращения блогерша рассказала о предстоящем испытании, которое теперь считает главным в своей жизни. Речь идёт о борьбе с онкологическим заболеванием. Ранее Екатерина Гордон сообщала, что помилование позволит Лерчек выехать за границу для лечения, в том числе рассмотреть возможность медицинской помощи в Китае.