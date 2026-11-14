«Мы вместе плакали»: Лерчек не сдержала слёз после новости о помиловании
Юрист Катя Гордон рассказала о реакции Лерчек на решение Путина о помиловании
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, эмоционально отреагировала на новость о помиловании. Подробностями со «СтарХитом» поделилась юрист Катя Гордон, которая поддерживает постоянную связь с блогершей.
По её словам, утром они вместе плакали, узнав о решении президента Владимира Путина.
«Я с ней на постоянной связи. Она плачет и очень благодарна. Лера чувствует себя плохо, но верит всем сердцем», — рассказала Гордон.Юрист объяснила, что помилование имеет для Чекалиной особое значение не только с юридической точки зрения. Оно позволит блогерше освободиться от назначенного ранее условного наказания и штрафа, а главное — получить возможность выехать за границу для прохождения лечения. Ранее сообщалось, что Валерия рассматривает вариант медицинской помощи в Китае.
Гордон подчеркнула, что ситуация со здоровьем Лерчек остаётся крайне сложной. По её словам, некоторые специалисты не дают обнадёживающих прогнозов, однако сама Валерия продолжает верить в возможность восстановления. Юрист также упомянула надежду на лечение с использованием китайской вакцины.
«Лера в сложнейшей ситуации по здоровью, многие не дают ей шансов. Для людей верующих шанс есть всегда. Также есть шанс с китайской вакциной. Помилование даёт ей возможность выехать на лечение и косвенно снимает негатив с дела Чекалиных в целом. Я убеждена, что Артём осуждён не по той статье. Теперь и к нему отнесутся более внимательно. Молимся за Леру!» — поделилась юрист.